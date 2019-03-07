YSK 14 ilde sandık taşıyor, Dersim'de tüm sandıklar taşınacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tutukluların oy kullanmasını engelleyen, basılacak oy pusulası sayısını artıran tartışmalı kararlarının ardından 14 ildeki sandıkların birleştirilmesi ya da taşınmasını da kararlaştırdı. 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri için de Doğu ve Güneydoğu illerindeki çok sayıda sandığın “güvenlik” gerekçesiyle taşınması kararlaştırıldı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; YSK önceki gün yaptığı toplantıda, valiler ile İl Seçim Kurulları’ndan gelen sandık birleştirme ve taşınma istemlerini karara bağladı. “Terör gerekçesiyle seçim güvenliğinin sağlanamayacağı” gerekçesine dayanan başvurular üzerine YSK, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Van ve Dersim’deki çok sayıdaki sandığın taşınmasına karar verdi. Kuruldan, yine Doğu ve Güneydoğu’daki bazı iller için de sandık birleştirme kararı çıktı.

DERSİM’DE BİR MAHALLE HARİÇ, SANDIKLAR TAŞINACAK

Karar çerçevesinde özellikle Dersim’de bir mahalle dışında kalan tüm köy ve mahallelerdeki sandıklar için taşıma kararı verildi. YSK’nin bu kararı kesin olduğu için itiraz olanağı da bulunmuyor. (HABER MERKEZİ)