05 Mart 2019 04:14

Diyarbakırlılardan Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Diyarbakır halkına sorduk. Yurttaşlar Erdoğan'ın milliyetçi oyları almak için bu söylemi kullandığını düşünüyor.

Diyarbakırlılardan Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" sözlerine tepki

Diyarbakır Yüksek Kahve | Fotoğraf: Evrensel

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    Şerif KARATAŞ
    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP’li milletvekillerine yönelik, “Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan’a” ifadelerine tepki gösteren Diyarbakırlılar, Erdoğan’ın toplumu kutuplaştırdığını belirtiyorlar. Büyük şehirlerde seçim sonuçlarının istediği gibi olmamasından kaynaklı Erdoğan’ın, CHP ve İYİ Partiye oy verecek milliyetçi oyları almak için HDP’yi hedef aldığını ifade ediyorlar.

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon mitinginde HDP’li milletvekillerinin konuşmalarının yer aldığı görüntüleri halka izleterek, “Çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan’a. Sizin bu ülkede yeriniz yok” ifadeleriyle HDP’yi bir kez daha hedef gösterdi. Erdoğan’ın hedef  söylemlerini Diyarbakırlılarla konuştuk.

    Ofis semtinde bulunan çay ocaklarının bulunduğu yüksek kahveye gittik. Memleketteki siyasi iklimden dolayı oluşan korkudan dolayı yurttaşlar temkinli konuştular. Bazı yurttaşlar isim vermekten dahi korktular.

    ‘BU SÖYLEMLER KUTUPLAŞTIRIYOR’

    Çay ocağının önünde oturan 50 yaş ve üzerinde oturan üç kişinin yanına gidiyoruz. Erdoğan’ın HDP’yi hedef alan söylemleri ve “Yallah Kürdistan’a” sözleriyle ilgili düşüncelerini soruyoruz.  “Kendisi düne kadar Kürdistan” diyordu” diyen Abdurrahman Demir söze giriyor: “HDP’yi hedef alması batıdaki oyları almak için. Bu tür söylemler insanları kutuplaştırıyor.” HDP’nin hedef gösterilmesine tepki gösteren Demir, “Kapatsın o zaman HDP’yi. Yarın başka bir parti gelir. Bu halkın düşüncesini alabilir mi? HDP’ye oy verenlerin düşünceleri değişir mi?” diye soruyor. Devam ediyor Demir: “Kimse sormuyor: HDP, Onunla görüşseydi ‘aynısı der’ miydi? Sarılırdı. Kardeş olurlardı.” Erdoğan’ın, HDP’yi Kürt partisi olarak tanımlandığını da belirten Demir, “Sen o zaman Kürt partisine böyle saldırırsan, Kürt’te ona göre kendisini şekillendirir. Zaten 17 yıllık iktidar söylediği hiçbir şeyi yapmadı, artık söyleyeceği bir şey de yok. HDP’ye saldırmak dışında. Yeri geldiğinde MHP’den fazla milliyetçilik yapıyor. ‘

    Mehmet Çelik’te, “Gaye bellidir. Batıdaki oyları almaktır. Seçim kadar böyle devam eder. Seçimden sonra biter” ifadelerini kullanıyor.

    ‘BELLİ Kİ SEÇİMLERDE DURUMU İYİ DEĞİL’

    Mehmet Çelik söze giriyor: “Belli ki bu seçimlerde durumu iyi gitmiyor. Onun için HDP’yi hedef alıyor . Biliyor ki HDP’ye oy verenler kendisine oy vermeyecek. Batıdaki CHP ve İYİ Partiye oy verecek olan milliyetçi oyları almak istiyor. Ona oynuyor. Yarın öbür gün buraya geldiğinde aynı söylemleri söylemeyecek mi?” diye soruyor. CHP’yi  hedef alan söylemleri de Erdoğan’ın kullandığını hatırlatan Çelik, temiz siyaset yapılmadığını düşünüyor. AKP ile MHP arasındaki tartışmaları hatırlatan Çelik, “Şimdi MHP ile can ciğer olmuş. MHP’de kazanmama korkusuyla bunlara yanaştı” diyor. Erdoğan’ın, Kürtler ile HDP’yi yan yana getirmediğini anlatan Çelik, “HDP’ye oy vermeyen Kürtler kardeşleridir. (Gülerek) HDP’ye oy veren Kürtler ‘bölücü’dür ona göre” ifadeleriyle Erdoğan’ın bölücülük yaptığını anlatıyor.

    ‘KENDİSİ KULLANMIŞTI’

    Bir kahveye gidiyoruz. Tavla oynayan iki kişinin yanına oturuyoruz. Mehmet Samur, Erdoğan’ın söylemlerini dikkate almadığını söylüyor. Çözüm sürecinde HDP ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Samur,” Bu söylemleri büyük şehirlerde CHP veya İYİ Partiye oy verebilecek milliyetçilerin oylarını almaya dönük. Kendi koltuğunda rahat oturmak için kullanıyor” ifadelerini kullanıyor. Kürtlerin 10 bin yıldır bu topraklarda yaşadığını hatırlatan Samur, “Osmanlı döneminde buralar Kürdistan diye ifade ediliyordu. Kendisi de bunu daha önce söylemişti” diyor.   

    MECLİSTE ‘KÜRDİSTAN’ DEMİŞTİ

    HDP’lilere yönelik kullandığı ve “Kürdistan diye bir yok” diyen Erdoğan, başbakanlığı döneminde Kürdistan’ın olduğunu ifade etmişti. 2013 yılında Meclis konuşmasında şimdi ittifak içinde olduğu MHP’yi, yine şimdi “Terörle ortaklık içinde” göstermeye çalıştığı CHP ile aynı kefeye koyan Erdoğan, Meclis tutanaklarına atıfta bulanarak, şunları söylemişti: “Kendi tarihini bilmeyen, okumayan cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemez. Şöyle biraz daha geçmişe, Osmanlı’ya gittikleri zaman doğu-güneydoğu’nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz’in Lazistan eyaleti olduğunu görecekler.”

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