HDP'den Soylu'ya: Hakaret ve küfürlerin cevabı 31 Mart’ta verilecektir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamalara dair “Adap ve edep” başlıklı yazılı açıklama yayınladı. Soylu'nun siyaset adabını da insani edebi de uzun süredir bir kenara bıraktığı belirtilen açıklamada "Bu kişinin seviyesine inmek siyaseten de insani olarak da mümkün değildir. Bu seviyesizliği en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca "Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart’ta sandıklarda verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanı sıfatıyla bir AKP militanı ve söylem tetikçisi olarak çalışan kişi, siyaset adabını da insani edebi de uzun süredir bir kenara bırakmıştır.

Bugün bir kez daha Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli’yi hedef göstererek ve hakaretler ederek İzmir’de konuşan bu kişinin seviyesine inmek siyaseten de insani olarak da mümkün değildir. Bu seviyesizliği en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz.

Küfürbazlığı ve kadına hakareti bir erdem sanan bu kişinin dili ve üslubudur esas zehirli olan. Kaybetme korkusu ile akıl ve izan melekelerini yitirmiş olan bu kişi tarihe kara bir leke olarak kaydedilecektir.

Tarihimiz, bu tür davranışlarla kendisini padişahın yerine hazırlayan örneklerle doludur. Kendi iç kavgasını ve koltuk mücadelesini sürdürmek, başarısızlığını örtmek için kullanılan bu üslup Türkiye toplumunun asla hak etmediği bir düzeydedir. Demokrasi kültüründen zerre kadar nasibini almamış olan bu kişi, toplumda gerginlik yaratarak, söylem kışkırtıcılığı yaparak insanları birbirine düşürme ve düşman etme gayretindedir. Akıl ve vicdan sahibi her yurttaşımızın bu kişinin yapmak istediklerini anladığını biliyoruz.

HDP seçmenleri ve Kürt halkı başta olmak üzere tüm halklarımız bu hakaretleri birer birer unutmamak üzere hafızalarına kaydetmektedirler. Hakaret ve küfürlerin cevabı önce 31 Mart’ta sandıklarda verilecektir.”

NE OLMUŞTU?

İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan ve Sezai Temelli için şu ifadeleri kullanmıştı:

"O Pervin Buldan denilen kadın böyle yumuşak görünür ama zehirli diliyle beraber bu seçimde '40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz' diyor. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK kuruldu. 'Bizimle beraber olanlar, bizim derdimiz seçim, belediye değil, bizim derdimiz bu PKK'nın iddiasını burada hakim kılmaktır' demek istiyor. 40 yılla mı sınırlı orası? Bitti mi acaba cahil kadın? Medeniyetler geçmiş orada, onlar bizim kardeşlerimiz. Suratında meymenet olmayan birisi var. HDP'nin eş başkanı, hani komünist sakallı birisi. Ne dedi 'Kürdistan'da biz kazanacağız. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Ne demek istedi? Demek istedi ki; 'Biz yüzümüze maske taktık. Burada PKK, batıda da CHP, Saadet ve İyi Parti'yle birlikte mücadele içindeyiz.'" (HABER MERKEZİ)

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