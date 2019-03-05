Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Hatay'daki bir otelde düzenlenen AKP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler’in proje tanıtım töreninde konuştu. Konuşmasında Hatay'ın yollarını görünce üzüldüğünü belirten Çavuşoğlu, daha sonra CHP'yi TİKKO, DHKP-C, PKK ve 'FETÖ' ile ittifak yapmakla ve Esad'ın peşinden koşmakla suçladı.

“Yönetilemeyen ülkelerin şehirlerindeki yollar bile Hatay’ın yollarından daha iyi. Hatay bunu hak ediyor mu? Hatay da yenilikleri hak ediyor.” diye Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnanıyorum ki 31 Mart’ta Hatay halkı öyle bir tokat atacak ki haddini bildirecek ve sandığa gömecek ki o zaman belki sandıktan nasibini alabilirler. O da belki. Efendim ‘Bizde milliyetçilik var’ diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz işte ortaya çıkıyor. Bölücübaşının posterlerinin altında siyaset yapıyorlar. Sizin adaylarınız içinde DHKP-C’li, PKK’lı var işte görüyoruz. Siz bir kere PKK ile FETÖ ile DHKP-C ile TİKKO ile ne kadar terörist, terör örgütü, bölücü, hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mudur milliyetçilik? Bayırbucak Türkmenlerini katleden, onlara zulmeden Esed’in peşinde koşuyorsunuz. Bu mudur milliyetçilik? Bunların milliyetçilikle, milletle bir ilgisi yok. İşte Cumhur İttifakı ile zillet ittifakının arasındaki fark budur.” (HABER MERKEZİ)

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