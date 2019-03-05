05 Mart 2019 00:02

Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve TİKKO ile ittifak içinde olduğunu ve Esad'ın peşinden koştuğunu iddia etti.

Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA

    • Paylaş

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Hatay'daki bir otelde düzenlenen AKP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler’in proje tanıtım töreninde konuştu. Konuşmasında Hatay'ın yollarını görünce üzüldüğünü belirten Çavuşoğlu, daha sonra CHP'yi TİKKO, DHKP-C, PKK ve 'FETÖ' ile ittifak yapmakla ve Esad'ın peşinden koşmakla suçladı.

    “Yönetilemeyen ülkelerin şehirlerindeki yollar bile Hatay’ın yollarından daha iyi. Hatay bunu hak ediyor mu? Hatay da yenilikleri hak ediyor.” diye Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “İnanıyorum ki 31 Mart’ta Hatay halkı öyle bir tokat atacak ki haddini bildirecek ve sandığa gömecek ki o zaman belki sandıktan nasibini alabilirler. O da belki. Efendim ‘Bizde milliyetçilik var’ diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz işte ortaya çıkıyor. Bölücübaşının posterlerinin altında siyaset yapıyorlar. Sizin adaylarınız içinde DHKP-C’li, PKK’lı var işte görüyoruz. Siz bir kere PKK ile FETÖ ile DHKP-C ile TİKKO ile ne kadar terörist, terör örgütü, bölücü, hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mudur milliyetçilik? Bayırbucak Türkmenlerini katleden, onlara zulmeden Esed’in peşinde koşuyorsunuz. Bu mudur milliyetçilik? Bunların milliyetçilikle, milletle bir ilgisi yok. İşte Cumhur İttifakı ile zillet ittifakının arasındaki fark budur.” (HABER MERKEZİ)

    Özhaseki: Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşün

    Özhaseki: Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşün

    Erdoğan ülkeyi ikiye böldü: Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

    Erdoğan ülkeyi ikiye böldü: Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

    Kılıçdaroğlu: Kavga üslubunu doğru bulmuyorum

    Kılıçdaroğlu: Kavga üslubunu doğru bulmuyorum

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    23 zincir market hakkında haksız rekabet soruşturması açıldı
    SONRAKİ HABER

    Üniversite öğrencilerinden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası
    YAZARLAR
    Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Türkiye’de belediyeciliğin ana sorunları

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dışlayıcı milliyetçiliğin tezahürü: Yallah Kürdistan'a!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    '17 yıldır olduğu gibi istikrar' mı diyelim?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bu dünyadan bir Yaşar Kemal geçti

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Telaşı seviyorum

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Atabaş'ın ardından

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Enflasyonda tanzim etkisi görüldü ama hayat ucuzlamadı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İtaat et rahat et’ diyenlere karşı ‘mücadele et rahat et’ diyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kadın emeği

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Seçimin sınıf rengi: Bağımsız işçi adaylar

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    IMF'nin dönüşü

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Navratilova ve sporda trans kadınlar tartışması -1

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir/ Mimarlık (5) (‘Modern’in ilkeleri açısından...)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İşçiler adaylarına sahip çıkıyor
    İşçiler adaylarına sahip çıkıyor

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Ali Doğan işçilerin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor.

    Üniversite öğrencilerinden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası
    Üniversite öğrencilerinden Öykü Arin için kök hücre bağışı kampanyası

    İzmir, Manisa ve Aydın’da üniversite öğrencileri, Öykü Arin ve lösemi hastası tüm çocukları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı.

    Cezayir'de 2 vekil, Buteflika'nın adaylığını protesto için istifa etti
    Cezayir'de 2 vekil, Buteflika'nın adaylığını protesto için istifa etti

    Cezayir'de milletvekilleri Seyyid Ahmed Feruhi ve Halid Tazagart, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığı protesto için istifa etti.

    Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta
    Çavuşoğlu'ya göre CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve Esad'la ittifakta

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin DHKP-C, PKK, 'FETÖ' ve TİKKO ile ittifak içinde olduğunu ve Esad'ın peşinden koştuğunu iddia etti.

    23 zincir market hakkında haksız rekabet soruşturması açıldı
    23 zincir market hakkında haksız rekabet soruşturması açıldı

    Rekabet Kurulu, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açtı.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela’ya geri dönen Juan Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı
    Venezuela’ya geri dönen Juan Guaido halkı yeniden sokağa çağırdı

    Venezuela'ya geri dönen Juan Guaido, halkı 9 Mart Cumartesi günü sokağa çıkmaya çağırdı.

    Ferhat Tunç: Üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim
    Ferhat Tunç: Üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim

    Hakkında verilen hapis cezasına ve açılan davalara dikkat çeken Tunç: Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim.

    Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!
    Rant tanrıları yeni yağma istiyor: Kaş’a 200 binlik nüfus planı!

    Türkiye’nin doğa, tarih ve turizm cenneti Kaş'ı betona boğacak imar planı onaylandı. Plan, 2040 yılı için ilçede 200 bin nüfus öngörüyor.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Ahmet Aslan: Albüm çıkartmak yavaş yavaş nostalji oluyor
    Ahmet Aslan: Albüm çıkartmak yavaş yavaş nostalji oluyor
    Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrıldı: 2-2
    Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrıldı: 2-2
    Büyülü masalların anlatıcısı: Can Göknil
    Büyülü masalların anlatıcısı: Can Göknil
    "Kullanışsız" tuhaflıklar, aslında evrim kuramının kanıtları
    "Kullanışsız" tuhaflıklar, aslında evrim kuramının kanıtları
    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Birlikteliğimiz sürecek
    Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Birlikteliğimiz sürecek

    Emek ve demokrasi güçleriyle bir araya gelen Kayseri Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, "Birlikteliğimiz seçim sonrası da sürecek" dedi.

    484 bin kişi denetimli serbest! Hukukçular: Türkiye hapishaneye döndü
    484 bin kişi denetimli serbest! Hukukçular: Türkiye hapishaneye döndü

    Adalet Bakanlığı verilerine göre ocak ayı itibarıyla 484 bin 599 kişi denetimli serbestlik kıskacında. Hukukçular, "Türkiye hapishaneye döndü" diyor.

    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı
    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı

    Denizli'de kimliklerini yenilemek için Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sabahlamak zorunda kalan mülteciler, polisin saldırısıyla karşılaşıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

    Bursa, Manisa ve Çorlu'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle karşıladı, 8 Mart günü alanlarda olma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi
    16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

    İsveç’te sendikalar iş cinayetlerine karşı kampanya başlattı
    İsveç’te sendikalar iş cinayetlerine karşı kampanya başlattı

    İsveç'te iş cinayetlerinin artmasına tepki gösteren bazı sendikalar “Hiç kimse çalışırken ölmemeli” sloganıyla kampanya başlattı.

    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında
    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında

    Evrensel Gazetesinden Fatih Polat, Cem Şimşek ve Cansu Pişkin'in yaptıkları haberler nedeniyle yargılandıkları davalar bu hafta görülmeye devam edecek

    Meksika’da grev dalgası yayılıyor
    Meksika’da grev dalgası yayılıyor

    Metal sektöründe, Coca Cola'da, üniversitelerde çalışan işçilerin ve öğretmenlerin grevleri sürerken Walmart işçileri de iş bırakmayı tartışıyor.

    Otomotiv pazarı 2019'un ilk iki ayında yüzde 52,2 daraldı
    Otomotiv pazarı 2019'un ilk iki ayında yüzde 52,2 daraldı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2019'un ilk 2 ayında otomotiv pazarı 52,2 daraldı. Öte yandan ithalat şubatta yüzde 16,6 düştü.

    İskender Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik
    İskender Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile 'beka' tartışmalarını ve krize karşı mücadeleyi konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar
    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

    Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedspor maçında kesici cisimle saldırıya uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu. Amedspor suçlamaları reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    HDP: Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu kutuplaştırmak değil
    HDP: Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu kutuplaştırmak değil

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" açıklamasına tepki gösterdi, "Milyonlarca insanı kovma hakkına sahip değil" dedi.

    HDP: Demirtaş'a mektupları ya verilmiyor ya da geç veriliyor
    HDP: Demirtaş'a mektupları ya verilmiyor ya da geç veriliyor

    GDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Demirtaş’a gönderilen mektupların neden verilmediğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu.

    Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?
    Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?

    CHP Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’deki bir okulda AKP propagandası yapılmasını TBMM gündemine taşıdı.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze, İzmit ve Derince’de ziyaretlerde bulundu.

    İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası
    İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası

    İsrail ile Türkiye arasındaki Mavi Marmara krizinin sonlanmasını sağlayan anlaşmada var olduğu öne sürülen 5 gizli madde UCM'ye sunuldu.