Süleyman Soylu’dan Temelli’ye: Suratında meymenet yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen kahvaltıda konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ve HDP Eş Genel Başkanı Özgür Özel’in "meczup" açıklamalarına değinen Soylu, "Doğru ben meczubum. Neyin meczubuyum biliyor musunuz? Şehit ailelerimiz burada vicdanıyla beraber dururken, o şehitlerimiz toprağın altında bulunurken, PKK'lıları yürütseydim, HDP milletvekillerini yürütseydim o zaman meczup olurdum. Sadece CHP'liler söylemiyor, aynı zamanda HDP'nin Eş Başkanı da bugün aynı sözü söylüyor, 'Bu adam meczup' diye. İnşallah bizim partimizin grup başkanvekilleri de onlara cevap verebilmek fırsatını bulurlar. Onları da bekliyoruz” dedi.

“SURATINDA MEYMENET YOK”

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli için “Suratında meymenet yok” ifadelerini kullanarak hakaret eden Süleyman Soylu, “HDP’nin eş genel başkanı diye bir adam var. O suratında meymeneti silinmiş. Baktığınızda suratında meymenet olmadığını görürsünüz. Diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, AK Parti ile MHP kaybedecek' diyor. Bunlar tarumar eder ülkeyi. HDP, PKK'nın siyasi kolu, avukatı, savunucusu olmuş olmaktır” diye iddia etti.

“BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ”

Özgür Özel ve Sezai Temelli’nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Soylu, “Bu benim kişisel görüşüm. Ben geçenlerde bir laf ettim, dedim ki; 'bastığı yerde ot bitmez, yalan mı söyledim? SSK Genel Müdürü oldu, kuruttu. CHP Genel Başkanı oldu, kuruttu. Neye elini attıysa kuruttu.”

TEMELLİ: VASFINI YİTİRMİŞ BİR MECZUP AKIL

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de sabah saatlerinde MA’ya yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dair şunları söyledi: “Bugün bu ülkede bir İçişleri Bakanı yoktur, vasfını yitirmiş bir meczup akıl vardır. Sürekli şiddetten bahseden, toplumun büyük bir kesimini suçlayan, ötekileştiren, nefret söylemi ile saldıran bir dil vardır. Bu bir İçişleri Bakanı olamaz. İçişleri Bakanı bizatihi ülkede güvenliği sağlamakla yükümlüdür, sorumludur. Ortada bir suç varsa suçu önlemelidir. Oysa bugün İçişleri Bakanı koltuğunu işgal eden zat, suçluyu övmektedir, suçu övmektedir. İnsanları birbirine düşürme peşindedir, ülkeyi bölme peşindedir. Bir ülkeyi, ancak toplumu böldüğünüzde bölersiniz. Buna karşı ortak vatanı, bir arada yaşamı savunanlara karşı bu nefret neden, bu saldırı neden? Çünkü zihniyet bölücüdür. İşte bu bölücülere karşı ortak vatanımızda demokratik cumhuriyet mücadelemizi savaşa karşı çıkarak, tecride karşı çıkarak yerel demokrasi mücadelemizi sürdürme kararlılığını göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'MECZUP' AÇIKLAMASI

15 Şubat’ta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın” sözlerini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu meczubun düzeyine inmek siyaseten bize zul. Erdoğan'a edilmiş en ağır haraketlerin yüzde 80'ini bu meczup etti. Erdoğan, ‘Süleyman gel oğlum' deyince, bu koşa koşa gitti. Bunun kafayı sevdiler, altına bir araba, masa, ‘Bakan oldun oğlum’ dediler. Söylediği her sözü unuttu. Ankara, İstanbul'u aldık, iktidara geldik, Kılıçdaroğlu, ‘Gel oğlum Süleyman’ dese, ilk sen koşarsın. Bizim öyle niyetimiz yok. Senin gibi meczup sahibine yakışır" demişti. (HABER MERKEZİ)