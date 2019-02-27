Erdoğan ülkeyi ikiye böldü: Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabında "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" başlıklı bir görsel paylaştı. Erdoğan paylaşımında; Cumhur İttifakı ile Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sıklıkla kullandığı 'Zillet İttifakı' ifadesini kullanarak karşılaştırma yaptı.

Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır. pic.twitter.com/uRePo7rrRR — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Şubat 2019

Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam Erdoğan'ın paylaşımına Twitter'dan tepki gösterdi. "15 Temmuz darbe kalkışmasına beraberce karşı çıktık" diyen İslam "Bir siyasi parti genel başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş olan siyasinin en sorumlumuz olması beklenirken kendine destek vermeyen bütün vatandaşları terör örgütleri ile bağlantılı ilan etmesi... Siyasi muhaliflerini "düşman" olarak göstermesi.. BİR İLKTİR!" paylaşımı yaptı.

Bir siyasi parti genel başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş olan siyasinin en sorumlumuz olması beklenirken kendine destek vermeyen bütün vatandaşları terör örgütleri ile bağlantılı ilan etmesi...



Siyasi muhaliflerini "düşman" olarak göstermesi..



BİR İLKTİR! — cihangir islam (@cihangirislam) 27 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)

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