Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı

Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK/Genel-İş üyesi 1400 işçiyi kapsayan, kasım ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile kazanılan mali, idari ve sosyal hakların gasbına karşı 1 saat iş bıraktı. İş bırakan binden fazla işçi Maltepe Belediyesi önünde toplantı. Eylemde Maltepe Belediyesi yönetiminin yanı sıra hükümete de "AKP yasanı al başına çal" sloganlarıyla tepki gösterildi.

Genel-İş Anadolu Yakası 2'No'lu Şube çağrısıyla Maltepe Belediye binası önünde toplanan binden fazla işçi burada basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, "Sendikamız ve Maltepe belediyesi işçileri olarak sorunun çözümü için bugüne kadar, tüm iyi niyet girişimlerimiz ve diyalog çabamız belediye yönetimi tarafından dikkate alınmamıştır" dedi.

BELEDİYE İMZALADIĞI TİS'İ UYGULAMIYOR

"Kasım ayında imzalanan TİS ile hükümetin kadro aldatmacasıyla şirketlere geçirilen ve birçok hakkı gasp edilen işçilerin pekçok hakkı güvence altına alındı" diyen, Dolgun şöyle konuştu: "TİS'in imzalanmasının ardından belediye yönetimi TİS ile belediye şirket işçilerine tanınan hakları vermeyeceklerini ifade etti. Görüşmelerden ise bir sonuç çıkmadı. İşçilere tanınan mali, sosyal ve idari haklar gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bu haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz."

SÖZLEŞMEDE NE VAR?

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında imzalanan ve 1400 işçiyi kapsayan TİS'te şu maddeler bulunuyor:

■ KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilere dayatılan Yüksek Hakem Kurulu'nun hazırladığı sözleşmedeki hakların yanı sıra her yıl asgari ücret zam oranının yansıtılması.

■ Haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi.

■ Haftalık tatil gününün 2 güne çıkarılması.

■ İşçi sağlığı ve güvenliği, disiplin ve zarar tespit komisyonu kurullarında işçi temsiliyeti.

Fotoğraf: Evrensel

BELEDİYE MECLİSİ BAĞIMSIZ ADAYI DA DESTEK VERDİ

Eylem yapan işçilere Maltepe Belediye Meclisi Bağımsız Adayı Mustafa Öcal da katılarak destek verdi. Gazetemize konuşan Öcal, "Belediyenin bütün birimlerinden işçiler buraya geldi. Biz işçilerin yanındayız. İşçilerin TİS'ten doğan haklarını savunmaları doğaldır. Belediye yönetimi muhtemelen bir koz olarak kullanmak, 'Beni seçmezseniz TİS'i unutun' demek istiyor" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel