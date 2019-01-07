‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), ‘enflasyonla mücadele’ kapsamında milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin fiyatında yaklaşık yüzde 7.5 indirim yaptığını duyurdu.

Kurum yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 2019-2021 yıllarını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadele gelmektedir. Bu zorlu süreçte savunma sanayisinin göz bebeği olan kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası’nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında bugünden itibaren yaklaşık yüzde 7.5 indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)