Reyhan Başaran: Emekçilerin en doğru kararı vereceğini düşünüyorum

Emek Partisinin (EMEP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Değirmendere Cumartesi Pazarında esnafın elini sıktı, vatandaşla sohbet etti. Başaran ayrıca Gölcük Gündem Gazetesi'ni de ziyaret etti.

Cumartesi Pazarındaki el ilanı dağıtımında bir esnaf, "Seçenek yok maalesef. Gönül verdiğimiz partimiz ittifak yaptı, aday çıkarmadı Büyükşehirde. Bunu tasvip etmiyoruz. Bizlere sormadan böyle bir şey yaptılar" dedi. Başaran'ı görünce sevindiğini belirten esnaf, "Sizin bağımsız olmanız iyi, inşallah güzel yerlere geleceksiniz" dedi. "Seçeneksiz olmadığımızı söyleyerek yola çıktık" diyen Başaran da mevcut partilere muhtaç olmadıklarını söyledi. Başka bir esnaf ise "Kardeşim benim, her zaman destekleriz ne demek. İnşallah kazanırsın" diye konuştu.

"UMARIM AKP'YE GEÇMEZ"

El ilanı dağıtımında "Bağımsız mı? Umarım seçilirse AKP'ye geçmez" diye sitem eden bir kadınla sohbet eden Başaran, bunun elbette olmayacağını söyleyerek "AKP'ye geçmek mi? Asla. Biz belediyeyi birlikte yöneteceğiz, sen de söz sahibi olacaksın, yanındaki de, yolda gördüğün diğer vatandaş da. Herkes düşüncesini ifade edecek bizim sistemimizde. Bu mevcut yönetimlerde yok, dolayısıyla biz başka bir yönetim tarif ediyoruz" dedi.

"NEDEN OLMASIN"

El ilanını alırken "Kimseye oy yok" diye sitem eden bir kadın, Başaran'ı görünce "Aaa siz misiniz? Ben sizi diğerleri gibi sandım, size oy vereceğim tabi" diyerek Başaran'a sarıldı. Başaran, "Halka birlikte yöneteceğiz. Halkçı bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyduk. Desteğinizi bekliyoruz" dedi.

Başka bir kadın, "Neden olmasın, tabi ki destekleriz" dedi. Eşi söze girerek, "Seçileceğinizi bilsek neden vermeyelim" diye konuştu.

Mevcut yönetim anlayışını istemeyen vatandaş, "Onlar seçilsin istemiyorum. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bizim partinin adayı yok, İyi Parti'ye bıraktı ama umarım siz olursunuz" dedi. Başaran ise "Biz tarafımızı gösteriyoruz, onlara muhtaç değiliz. Seçilsek de, seçilmesek de safımızı belli ediyor, nasıl bir yerel yönetim anlayışımızın olduğunu ortaya koyuyoruz. Bu kent bizim istediğimiz gibi de yönetilebilir, zor değil" ifadelerini kullandı.

"EMEKÇİLER EN DOĞRU KARARI VERECEK"

Pazarın ardından esnaf ziyaretleri de yapan Başaran, Derince'de Kocaeli Vartolular Derneği'nin gecesine de katıldı. Tanyıldız Düğün Salonu'nda gerçekleşen dayanışma gecesinde konuşan Başaran, "Halkçı ve demokratik bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek için yola çıktık. Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde kent halkının; ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını düzenlemek için karar verdiği, denetleyebildiği, yönetime doğrudan katılabildiği bir yerel yönetim anlayışı için mücadele ediyoruz" dedi. İşçi ve emekçilerle yan yana geldiklerini belirten Başaran, "Bu kentin emekçilerinin en doğru kararı vereceğini düşünüyorum" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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