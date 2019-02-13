Dersim’de Devrimci Güç Birliği seçim çalışmalarına başladı

Dersim’de EMEP, HDP, ESP ve Partizan’ın yerel seçimler için oluşturduğu Devrimci Güç Birliği’nin Dersim Belediye Eş Başkan adayları seçim çalışmalarına başladı. Dersim Belediyesi Eş Başkan adayları yaptıkları açıklamalarla halka bu birlikteliği güçlendirme çağrısı yaptı.

HDP Dersim Belediyesi Eş Başkan Adayı Nurşat Yeşil, “Halkımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz” dedi. HDP Dersim Belediyesi Eş Başkan Adayı Hıdır Demir, “Demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak bir yola girdik. Asimilasyona karşı dilimizin kültürümüzün yok olmasına karşı güç birliği oluşturduk. Bu yürüyüşü güçlendirelim” dedi.

Ana Fatma ve Gola Çetu ziyaretgahlarını ziyaret eden adaylara HDP Antalya Milletvekili ve Pir Sultan Derneği eski Genel Başkanı Kemal Bülbül de eşlik etti. Burada bir açıklama yapan Bülbül, “Aday arkadaşlarımız şehrine doğasına hizmet etmek üzere aday oldu. Adaylıklarını kutluyorum, Hızır yardımcıları olsun” dedi. (Dersim/EVRENSEL)