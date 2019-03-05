Ahmet Aslan: Albüm çıkartmak yavaş yavaş nostalji oluyor

Şerif KARATAŞ

Diyarbakır

Ahmet Aslan, Türkiye’nin her köşesinde konserler verdi, vermeye devam ediyor. Memleketteki kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dile karşı verdiği konserlerde Zazaca seslendirdiği şarkılar beğeniyle dinleniyor. Diyarbakır’da yolumuzun kesiştiği Ahmet Aslan’la sohbet ettik. Yeni albüm çalışmalarını sürdüren Aslan, “Albüm çıkartmak artık yavaş yavaş nostalji oluyor. Benim esas aldığım konserlerdir. Konserde aldığımız kayıtlardır.” ifadelerini kullandı.

‘ALBÜM DONDURULMUŞ FOTOĞRAFTIR’

Aslan, müziğin dijital ortamlarda hızlı tüketildiği bir dönemde albüm yapmaya devam ediyor. Ama biraz farklı... Aslan, albümlerini canlı konser kayıtlarından oluşturuyor. Canlı konser kayıtlarını daha sıcak bulduğunu söyleyen Aslan “Albüm çıkartmak artık yavaş yavaş nostalji oluyor. Benim esas aldığım konserlerdir. Konserde aldığımız kayıtlardır. Onları da YouTube ve diğer dijital kanallarımızda paylaşıyoruz. Albüm ise dondurulmuş bir fotoğraf karesidir. Canlı kayıt alma durumu belki gün geçtikçe müzisyenlerin daha çok tercih ettiği bir durum olacaktır. Ben canlı konser kayıtlarını daha sıcak buluyorum” şeklinde konuşu.

Dİ-TAR’LA BİRLİKTE 8 YIL

Yaklaşık 8 yıldır Di-Tar adını verdiği enstrümanla canlı müzik yapıyor. Yeni albümünde halk ezgilerini Di-Tar’la kaynaştırmak istediğini söyleyen Aslan “Bu da enstrümanı eğitmektir. Sonuçta yeni bir enstrüman ve deneysel bir şey. Önü görülmeyen bir durum. Enstrümanı ilk önce halk müziğine dokundurarak onu onunla kaynaştırma noktası yakalanabilirse, bestelerde daha iyi olanak sunabilir. Direk bestelerde başlarsan enstrüman vücut bulmuyor. Senin bestelerinle sınırlı kalıyor. Halk müziği ile dokundurup kaynaştırma sürecinde bunu deniyorum. Bu süreci de tamamlamaya doğru gidiyorum. Yeni albümde o nedenle anonim ve halk ozanlarının eserleri olacak. Ama albümden sonraki süreçte enstrümanın çalım tekniği ya da estetsize etmek ve yahut yeni eserler içinde nasıl kaynaşabilir üzerinde çalışmalar yapmaya devam edeceğim.” dedi.

‘KÜRTÇE VE ZAZACA ŞARKI OKUMALILAR’

Ana dili Zazacanın müziğinin temelini oluşturduğunu aktaran Aslan, “Onun dışında diğer dillerde de bildiğim kadarıyla ya da icra edebileceğim sınırlar dahilinde çalıp söylemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Ana dili Türkçe olan sanatçılardan bir temennisi olduğunu dile getiren Ahmet Aslan “Eğer müzik enternasyonalse Fransızca, İngilizceden ziyade komşu (Kürtçe ve Zazaca) dille şarkı okumalarını temenni ederim. Türkçe sonradan öğrendiğim bir dildir. Ana dili Türkçe olan müzisyenlerin benim ana dilimde 20 kelime de olsa öğrenmelerini beklerim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum” dedi.

İYİ MÜZİK İÇİN İYİ SALON

Aslan, solo konserlerde salonun fiziki koşullarını çok önemsediklerini söyledi. Amaçlarının konsere gelen dinleyiciye daha iyi bir müzik sunmak olduğunu dile getiren Aslan, “Menajerim Mehmet Kaya konser talebi geldiğinde ilk olarak konserin yapılacağı salonun konsere uygun olup olmadığını bakıyor. Onun dışında diğer şartlarımız ise ikinci koşul oluyor.” şeklinde konuştu.