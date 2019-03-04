Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında

Meltem AKYOL

İstanbul

Evrensel'de çeşitli tarihlerde yayımlanan haberler nedeniyle, “iftira ve hakaret” suçlamalarıyla açılan davalar devam ediyor. Bu hafta Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek ve Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin, hakim karşısına çıkacak.

ŞİMŞEK, ALBAYRAK’IN ŞİKAYETİYLE YARGILANIYOR

Evrensel Gazetesi Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’in, Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın saat 09.35’te Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Evrensel'de 13 Temmuz 2018’de yayımlanan “Albayrak işçilere saldırı programının sinyalini verdi” başlıklı haber nedeniyle Evrensel gazetesine 100 bin TL para cezası talebiyle dava açıldı.

Evrensel gazetesinin habere konu olan sayısı

22 Temmuz’da tekzip de yayımladığı haberle ilgili, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e de “hakaret” suçlaması yönetildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Avukatı Ahmet Özel’in şikayetiyle açılan davanın ilk duruşmasında Evrensel Gazetesi Avukatı Devrim Avcı söz konusu habere ilişkin düzenlenen iddianamede iki farklı kanunun söz konusu olduğunu söyledi. Avcı, Basın Kanunu’ndan kaynaklanan “Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması suçu” ile “hakaret” suçunun tefrik edilerek ayrı ayrı görülmesini talep etmiş mahkeme ise bu talebi reddetmişti.

Ekonomi politikalarını eleştiren Evrensel'e Berat Albayrak'tan tekzip

PİŞKİN’İN YARGILANDIĞI ‘TERÖR’ DAVASI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin’in yargılandığı davanın ilk duruşması ise çarşamba günü 09.20’de İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Evrensel'de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle Cansu Pişkin’e “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla dava açıldı. Üç yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde, soruşturmayı yürüten savcının isminin yazılması nedeniyle terör örgütlerine hedef olduğu öne sürüldü. Davaya konu haber, barış talep eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanmasını konu alıyordu.

Boğaziçililere özel savcı!

Üstelik Savcı Güçlü’nün ismi ilk defa bir haberde yazılmıyordu. Güçlü’nün ismi 17 Ocak 2017’de Sabah, 22 Ocak 2017’de Habertürk ve Akşam, 31 Ocak 2017’de Takvim, 16 Şubat 2017’de Milliyet ve 29 Temmuz 2017’de Türkiye gazetelerinin internet sitelerinde yayımlanan soruşturma haberlerinde de yer alıyor.

FATİH POLAT’IN DURUŞMASI 7 MART’TA

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması 7 Mart Perşembe günü saat 11.05’te İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Dönemin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile dönemin Meclis Anayasa Komisyon Başkanı Burhan Kuzu’ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının haberleştirildiği, “Vekilleri fitiller bu işi çözerim” başlıklı haber nedeniyle 22 Şubat 2010 tarihinde Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Polat’a, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme” suçlamasıyla dava açılmıştı. 5 Temmuz 2012’de çıkan basın affıyla Polat hakkında açılan kovuşturma ertelenmişti. Ancak 3 yıl içinde başka bir ‘suç’ işlediği için kovuşturma yeniden başladı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın duruşması 7 Mart’a ertelendi

GAZETECİ KOBULAN DA HAKİM KARŞISINDA

Bu hafta ayrıca, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban’ın devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve yaymak suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması, 6 Mart Çarşamba günü Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Yasin Kobulan’ın zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması ise 7 Mart günü saat 14.00’te İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.