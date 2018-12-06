Genel YayÄ±n YÃ¶netmenimiz Fatih Polatâ€™Ä±n duruÅŸmasÄ± 7 Martâ€™a ertelendi

Evrensel Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Fatih Polatâ€™Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 7 Mart 2019'a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Genel YayÄ±n Yönetmenimiz Fatih Polat’Ä±n “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, bilirkiÅŸi raporu gelmediÄŸi için 7 Mart 2019’a ertelendi.

Dönemin Ankara Büyük Åžehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek ile dönemin TBMM Anayasa Komisyon BaÅŸkanÄ± Burhan Kuzu’ya ait olduÄŸu iddia edilen ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n haberleÅŸtirildiÄŸi 22 Åžubat 2010 tarihinde gazetemizin sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürü olan Fatih Polat’a “KiÅŸiler arasÄ±ndaki haberleÅŸmenin gizliliÄŸini alenen ifÅŸa etme” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 5 Temmuz 2012’de çÄ±kan basÄ±n affÄ±yla Polat hakkÄ±nda açÄ±lan kovuÅŸturma ertelenmiÅŸti. Ancak 3 yÄ±l içinde baÅŸka bir suç iÅŸlediÄŸi için kovuÅŸturma yeniden baÅŸladÄ±. Suçlamaya konu olan “Vekilleri fitiller bu iÅŸi çözerim” baÅŸlÄ±klÄ± haberimize açÄ±lan davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Polat ve avukatÄ± Devrim AvcÄ± mazeret göstererek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

Mahkeme geçtiÄŸimiz celse, haberin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 22 Åžubat 2010 tarihinden önce Evrensel gazetesinde davaya konu haberle ilgili yayÄ±n yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± hususunda dosyanÄ±n biliÅŸim uzmanÄ± bilirkiÅŸiye gönderilmesine karar vermiÅŸti. Beklenen bilirkiÅŸi raporunun gelmemesi sebebiyle mahkeme, duruÅŸmayÄ± 7 Mart 2019 saat 11.05’e erteledi.

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