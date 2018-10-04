Ä°ÅŸsizlik fonundan kamu bankalarÄ±na 11 milyar TL kaynak aktarÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, 3 kamu bankasÄ±na Ä°ÅŸsizlik Fonu'ndan 11 milyar TL kaynak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu'na ait 11 milyar TL'nin üç kamu bankasÄ±na aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ± ve süreci "kamu kaynaklarÄ±nÄ±n daha etkin kullanÄ±lmasÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±.

Dünya'nÄ±n haberine göre KalÄ±n, dün kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin üç kamu bankasÄ±na Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu'ndan 11 milyar lira aktarÄ±lmasÄ±na yönelik soruya ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"Kamu fonlarÄ± devletin içerisinde zaman zaman farklÄ± yerlerde kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GeçmiÅŸte de bu oldu. Özal döneminden beri bu tür uygulamalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, AK Parti dönemlerinde de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Geçen sene de buna benzer birtakÄ±m kaydÄ±rmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Burada herhangi bir risk, tehlike söz konusu deÄŸil. Yani kamu kendi içindeki kaynaklarÄ± farklÄ± birimlerde kullanacak ÅŸekilde birtakÄ±m tedbirler, tasarruflar alabilmektedir. Bu uygulama da ondan farklÄ± bir ÅŸey deÄŸil. Buradan daha farklÄ± anlamlar çÄ±kartÄ±lmasÄ± doÄŸru olmaz. Tam tersine, aslÄ±nda bu kamu kaynaklarÄ±nÄ±n daha etkin kullanÄ±lmasÄ± anlamÄ±nda atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m. Burada herhangi bir kayÄ±p, risk söz konusu deÄŸil."

UÄžUR GÜRSES DUYURMUÅžTU

Ekonomist UÄŸur Gürses, forumunda 30 Eylül'de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "McKinsey’in ilk iÅŸi bu muydu?" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde "Geçen haftanÄ±n su yüzüne çok çÄ±kmayan ama bankacÄ±larÄ±n bile “bu ne yahu?” diye konuÅŸtuklarÄ± bir geliÅŸme kamu bankalarÄ±nÄ±n tahvil ihraçlarÄ± idi. Hafta içinde birkaç gününün içine sÄ±ÄŸan bir hÄ±zda 3 kamu bankasÄ±; Halkbank, VakÄ±fbank ve Eximbank tahvil ihracÄ±nÄ± ilan edip, satÄ±ÅŸÄ± tamamlamlayÄ±p 10.8 milyar TL saÄŸladÄ±lar" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki gün önceki "Borsadan al Ä°ÅŸsizlik Fonu haberini" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde ise "UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m veriler, Ä°ÅŸsizlik Fonu’nun elinde tuttuÄŸu Hazine tahvillerinin satÄ±larak kamu bankalarÄ±nÄ±n sermaye benzeri fon saÄŸlamasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinleÅŸtirdi" demiÅŸti.

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu AÄŸustos sonu itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 124.3 milyar TL büyüklüÄŸünde ve fonun maddi ve mali varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n; yüzde 89.05'i tahvil yüzde 10.95'i ise mevduattan oluÅŸuyor.

FONDA 51 MÄ°LYAR LÄ°RALIK GELÄ°R-GÄ°DER UYUMSUZLUÄžU

SayÄ±ÅŸtay 2017 YÄ±lÄ± Mali Denetim Raporu’nda, Ä°ÅŸsizlik Fonu’nun gelir-gider kayÄ±tlarÄ±nda uyumsuzluk tespit etmiÅŸti. Gelir-gider modülü ile muhasebe kayÄ±tlarÄ±nda birbirinden farklÄ± olduÄŸu belirtilen denetim raporunda, gelir-gider modülünde ‘ödeme’ tablosunda 51 milyar 640 milyon 163 bin 370 lira 80 kuruÅŸ TL tutarÄ±nda ilave bir tahsilat bulunduÄŸu, bu hatalÄ± tahsilat kaydÄ±na iliÅŸkin tutarÄ±n muhasebe kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°ÅŸsizlik Fonuâ€™nda 51 milyarlÄ±k hatalÄ± iÅŸlem!

BÄ°SAM: Ä°ÅŸsizlik fonu amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±n!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 13:31

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