Gençler sordu, Dersim Devrimci Güçbirliği adayları yanıtladı

Dersim Devrimci Güçbirliği’nin yerel seçim çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve Güçbirliği eş başkan adayları Nurşat Yeşil ile Hıdır Demir, Munzur Üniversitesi öğrencileri ve yöre gençliğiyle merkez seçim bürosunda bir araya geldi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gençleri selamlayan Kemal Bülbül, ülke ve Dersim yerelindeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Leyla Güven tarafından başlatılan ve cezaevlerine yayılan açlık grevlerinin önemine dikkat çeken Bülbül, taleplerin sadece açlık grevinde olanların değil toplumun talebi olduğunu ifade etti.

Ardından gençler, belediyeciliğe ilişkin sorularını adaylara yöneltti. Pahalılıktan yakınan gençler, kayyımın projelerini eleştirdi ve ulaşım, barınma gibi konularda sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. İşsizlik ve bununla ilişkili olarak yozlaşmanın yaygınlaştığını dile getiren gençler, adayların kültür ve sanat alanındaki projelerini sordu.

Soruları not eden Güçbirliği adayları, toplumun tüm talep ve önerilerini dikkate aldıklarını ve 31 Mart'ta seçimi kazandıklarında halkla birlikte çözüm odaklı projeler geliştireceklerini söylediler. (HABER MERKEZİ)

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı