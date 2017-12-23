Kocaeli'den Federal Mogul işçisi fabrikadaki durumu anlattı

Federal Mogul işçisi, toplu sözleşmeye giderken gördüğü sorunlara işaret etti: Hem sendika hem patrona karşı birlik olmazsak hayal kırıklığı yaşarız.

Federal Mogul işçileri

Kocaeli

Metal işçisi arkadaşlar merhaba,

Federal Mogul piston fabrikasında çalışan işçiler olarak sözleşme sürecini yakından takip ediyoruz. Geçen hafta Kuruçeşme’de bulunan fabrikada çıkan yangından dolayı 3 gün üretim durdurulmuştu; bu haftanın başından itibaren üretim tekrar devam ediyor. Türk Metal bizim fabrikamızda kendi aldığı eylem kararını bile doğru düzgün uygulamayacak kadar işi savsaklamış durumda.

Şöyle ki yemekhanede çatal kaşık vurma eylemlerini sadece 30-40 kadar işçi gerçekleştiriyor. Çünkü bizim fabrikamızda tüm tezgahlar aynı anda yemeğe çıkmıyor. Saat 11.30-13.30 arasında kısım kısım yemeğe çıkıyoruz ve bu eylem sadece bir kısımda uygulandı. Geçen hafta Türk Metal Şube Başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla Kuruçeşme fabrikasının önünde bir açıklama yapıldı. Üç dakika bile sürmeyen bu açıklamada Şube Başkanı Yakup Yıldız, “Eylemlerin sorgulanmadan uygulanması lazım, taa ki hakkımızı alana kadar” dedi. Sanki eylem kararlarını kendileri değil de işçiler uygulamıyormuş, bu eylem kararları işçilere sorularak alınmış gibi. Bizler üretimin etkilenmediği hiçbir eylem kararının bizler için olumlu bir sonuç çıkartacağına inanmıyoruz.

Geçtiğimiz sözleşme dönemi sendikadan istifaların başını çeken arkadaşlarımızın hepsi işten atılmış, pek çok arkadaşımız kapsam dışı kadrosuna alınmış, sendika tüm bu yaşananlara sessiz kalmıştı. Şimdi bizler fazla mesaiye kalmama eylemlerini gerçekleştirirken, kapsam dışına alınan arkadaşlarımız bizler yerine fazla mesaiye kalmak zorunda kalıyor. Üretim öyle ya da böyle devam ediyor.

Arslanbey fabrikasında da durum farklı değil, bizler eylemlere katılmakla beraber neden üretimin yavaşlatılmadığını ya da bundan sonra nasıl eylemler yapacağımızı temsilcilere sorduğumuzda hiçbir cevap vermiyorlar. Bu da demek oluyor sendikanın B planı yok. Bir önceki sözleşme döneminde de gördük ki hem sendikaya hem de patrona karşı birliğimizi oluşturmadığımız müddetçe hayal kırıklığı yaşamamız kaçınılmaz.

MESS resmen bizleri yok sayan açıklamalar yaparken, sendikamız Türk Metal bizlerin gücünü de arkasına alarak gereken cevabı veriyor mu? Bugün bizim fabrikamızda kulaktan kulağa bir söylenti dolaşıyor; sözleşmede işverenin zam yapacağı ama pek çok kişiyi de işten çıkartacağı söyleniyor. Sendika tüm bunlar karşısında sesini çıkarmıyor, tek bir açıklama yapmıyor.

Sadece sendikanın atacağı adımları bekleyen, umudunu oraya bağlamış olan tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Kendi birliğimizi kurmadan sendikanın bizler için bir şey yapmasını beklemek ham hayal değilse nedir?

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