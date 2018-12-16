Federal Mogul işçileri: Hükümetin tek derdi işverenleri korumak

Gözde TEKİN

Kocaeli

Türkiye ekonomisinin büyüme oranının beklenen rakamın altında gerçekleşmesi, önümüzdeki dönemin durgunluk ve gerileme dönemi olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarının bir önceki aya göre –1.44 düşüş gösterdiğinin açıklanması da çokça tartışıldı. Federal Mogul fabrikasında çalışan işçiler de hem enflasyon rakamlarının hem de ekonomik krizin yansımalarının fabrikada dün olduğundan daha çok tartışma konusu haline geldiğini ve bir öfkenin biriktiğini belirtiyorlar.

Fabrikada krizin yansımalarını sorduğumuz Federal Mogul İşçisi, ‘ Fabrikada geçen ay duruşta olan bir bant vardı, şimdi üç bant çalışmıyor; ilerleyen günlerde de bu sayı artabilir. İşten atmaların olacağı söyleniyor; bu söylenti her yıl olur, önce işçiyi alıştırırlar sonra parça parça atarlar. Biz işçiler de körün taşı kime denk gelecek diye bekliyoruz. Mart ayında sözleşme zammı yansıtılacak ben şimdi olduğu gibi enflasyonu eksi göstereceklerini düşünüyorum çünkü hükümetin işverenleri korumak gibi bir derdi var işçiyi düşünmüyor’ diye konuştu. Bir başka işçi ise fabrikada yıllık izni olanları izne göndermeye başladıklarını, krizden kaynaklı bazı bantların durdurulduğunu ve aynı şirkete ait Sapanca’daki fabrikada 30 işçinin işten çıkarıldığını aktararak şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde de 60 kişi daha çıkarılacak. Bana sorarsanız krizin fabrikaya zararı yok doların artması bizi bedavaya çalıştırması demek. Çünkü yaptığımız pistonlar dışarı dolarla satılıyor. Patron yine kâr ediyor.”

AKP’YE OY VEREN İŞÇİLER DE TEPKİLİ

AKP’ye oy veren işçi arkadaşlarının da hükümete tepkili olduğunu ifade eden işçiler, “AKP’li arkadaşlar ya başını eğiyor ya da onlar da tepki gösteriyor. Özellikle rahibin bırakılması, EYT mevzusu pek çok insanın algısını yıktı. Düşünün bu ülkede emeklilere 1000TL para veriliyor, ne yapsın adam çalışmasın mı Cumhurbaşkanının zoruna gidiyor diye gebersin mi açlıktan?” diye konuştu.

‘KRİZE KARŞI SENDİKANIN NASIL BİR PLANI VAR BİLMİYORUZ’

“Biz Türk Metal’de örgütlüyüz, temsilciler yenilendi mesela bu krizin işçiye yıkılmaması için sendikanın nasıl bir planı var bilmiyoruz” diyen 6 yıllık işçi şöyle devam etti: “O yüzden de sendikalaşmanın doğru kullanılırsa iyi olduğunu düşünüyorum. Yani önce işçinin kendi içinde birliğini kurması gerekiyor ki sendikaya da sözü geçsin. İşçinin fedakarlık yapması mümkün değil, ben kimim ki benim maaşımdan 800 TL vergi alınıyor? Fabrikamızın bir kısmı el değiştirdi. Teneko diye bir firma aldı bize her an diyebilirler ki tazminatlarınızı veriyoruz tekrar işe başlayın. Bu fabrikada daha önce de olmuş bir şey bu.”

İŞÇİ FEDAKARLIK YAPMAK İSTEMİYORSA BİRLEŞMELİ

Kriz karşısında ne yapılması gerektiğine ilişkin ise 20 yıllık Federal Mogul işçisi işçilerin birlik olmaları için önce birbirlerine güvenmeleri gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulunuyor: “Fedakarlık yapalım desem, kendimden kısıp reisicumhuru mu besleyeceğim patronumu mu? Zaten vergi kaçırıyorlar. Benim aldığım maaştan zaten kesiyorsun vergiyi daha büyük fedakarlık mı var? Bu krizi atlatmak için bu hükümetten kurtulmamız gerekiyor ve ben bu hükümet döneminde mağdur olmuş herkesin sessiz bir yığın olduğunu ve giderek büyüdüğünü düşünüyorum. İşçiler birlik olmalı mı evet olmalı ama bunun için önce işçilerin birbirine güvenmesi gerekiyor.”

BU SEÇİM ÇOK ZOR BİR SEÇİM OLACAK

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 20 yıllık işçi, “Ben geçersiz oy sayısının çok olacağını düşünüyorum, son ana kadar hükümet bir oyun yaratmazsa tabii. AKP’den MHP’ye bir kayış olacağını düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim insanların adalete olan inancı kalmadı, güvendikleri iktidara getirdikleri kişilerin; işverenlerle dans ettiklerini ama işçiye hiçbir şey yapmadığını görüyorlar. Mahallelerde de duyuyoruz, AKP kendi içinde de rant kavgasına tutuşmuş. O yüzden bence bu seçim çok zor bir seçim olacak onlar için” derken bir başka işçi ise, “Belediye seçimlerinin çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Herkes boş oy atsa da bir şey çıkmaz, burası AKP’nin güçlü olduğu bir yer” diye konuştu.