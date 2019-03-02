Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara’ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında dün akşam (1 Mart) oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından, konuk takımın bir grup taraftarı, midibüsle Ankara’ya gitmek için yola çıktı.

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi Fotoğraf: DHA

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ YARALANDI

Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

Kazada, Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz yaşamını yitirirken, sürücüler Abdil Erkan ve Yılmaz Doğan ile 22 taraftar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyon’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleriyse Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN 0.93 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. YASTAYIZ! pic.twitter.com/nNVnwKnfO1 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 2 Mart 2019

‘YASTAYIZ’ PAYLAŞIMI

MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, “Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız” paylaşımı yapıldı. (Afyon/DHA)