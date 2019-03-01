ODTÜ Rektörlüğü 8 Mart etkinliğini ‘siyasi’ diyerek yasakladı

ODTÜ Rektörlüğü, Sosyal Demokrasi Topluluğu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart’ta gerçekleştireceği “Yerel Yönetimlerde Kadın” başlıklı paneli konun siyasi olmasını gerekçe göstererek yasakladı.

ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu tarafından yapılacak panele konuşmacı olarak CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan katılacaktı.

“KÖK, ODTÜ’YE REKTÖR OLAMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Panelin ODTÜ Rektörlüğü tarafından yasaklanması sonrasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, etkinliğe izin verilmeyerek ODTÜ’lülerle bir araya gelmelerinin engellenemeyeceğini söyledi. “Ankara Büyükşehir Belediyesi ile talan protokolü imzalayan, ODTÜ arazilerini peşkeş çeken, ODTÜ’deki ağaç katliamlarına izin veren, ikinci sıradan atanan ODTÜ rektörünün Kadınlar Günü etkinliğine ‘siyasi’ diyerek izin vermemesi, ODTÜ’nün geçmişine ve geleceğine ihanet edildiğinin göstergesidir” diyen Candan, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün bir kez daha ODTÜ’ye rektör olmayacağını gösterdiğini ifade etti.

TAŞÇIER: REKTÖR, ODTÜ TARİHİNDE UTANÇ DUYULANLAR LİSTESİNDE

CHP Milletvekili Taşçıer ise yayımladığı açıklamada panelin iptal edilmesinin ODTÜ’de Rektörlük tarafından sürdürülen baskı rejiminin yeni bir örneği olduğunu söyledi. “Üniversite olmanın temel özelliklerini ortadan kaldıran İktidar Rektörü, akademi için değil, birilerinin amaçları için koltuğunda bulunduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” diyen Taşçıer, Rektör Kök’ün daha önce de çeşitli etkinlikleri yasaklattığını ve 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’na tadilat gerekçesiyle verilmeyen salonun AKP Genel Başkanı Erdoğan’a konuşma yapması için verildiğini hatırlattı. ODTÜ Rektörü Kök için ODTÜ’nün tarihindeki utanç duyulanlar listesinde üst sıralarda yerini çoktan alan kişi diyen Taşçıer, özgür düşüncenin tartışılmasına engel olunamayacağını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)