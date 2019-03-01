ODTÜ’de baskı ve engellemelere karşı forum düzenlendi

ODTÜ öğrencileri, son dönemde Rektörlüğün öğrenci topluluklarının etkinliklerine kısıtlamalar ve yasaklar getirmesine karşı düzenledikleri “Topluluklar ODTÜ’yü Savunuyor” etkinliklerinin ikinci gününde, ODTÜ yemekhanesinin kafeterya bölümünde belgesel gösterimi ve forum düzenledi.

ODTÜ’nün kuruluş yıllarından başlayarak 1980’e kadar olan tarihinin anlatıldığı “Bozkırı Yeşertenler: Zor Yıllar” belgeselinin gösterildiği etkinlik, Rektörlüğün öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı kafeteryayı mesai saatleri dışında kapatma kararı alması nedeniyle burada gerçekleştirildi.

"NASIL BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ?"

Belgesel gösterimi sonrasında yapılan “Nasıl bir üniversite istiyoruz?” başlıklı forumda, ODTÜ'de yaşanan olayların Türkiye'nin durumundan bağımsız olmadığını belirten öğrenciler, nasıl bir üniversite istediklerini tartıştı. Öğrenciler, ODTÜ’nün tarihinde bir mücadele geleneği olduğunu belirterek bu geleneğin korunması ve baskılara karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade ettiler. 1977 yılında dönemin Milliyetçi Cephe hükümeti tarafından ODTÜ’ye atanan ve ODTÜ bileşenlerinin 9 aylık boykotu sonucunda görevi bırakmak zorunda kalan Hasan Tan’ın rektörlük dönemi ile seçimde ikinci olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Verşan Kök’ün rektörlük dönemini karşılaştıran öğrenciler, etkinlik yasakları gibi engellemelere karşı mücadele ederek kazanımlar elde ettiklerini söylediler. Gelecek kaygısının öğrencileri kariyer etkinliklerine yönlendirdiğinin ve Rektörlükten de sürekli olarak kariyer planlama etkinlikler ile ilgili mailler aldıklarını aktaran öğrenciler, yasaklara karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.

Kültür ve Kongre Merkezine Çankaya Gençlik Merkezi açılmasını, "iktidar politikalarını okul içerisinde devam ettirecek" olarak yorumlayan öğrenciler, kafeteryanın saat 17.00'dan sonra da kullanılabilmesi için burada nasıl etkinlikler gerçekleştirilebileceğine dair önerilerini sundular ve bu alanda bulunmaya devam edeceklerini söylediler. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ'nün kapısı öğrenci topluluklarına kapalı, şirketlere açık