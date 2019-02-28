ODTÜ'nün kapısı öğrenci topluluklarına kapalı, şirketlere açık

ODTÜ'de tadilat bahanesiyle 13'üncü Aykut Kence Evrim Konferansı dahil birçok öğrenci topluluğu etkinliğine verilmeyen Kültür ve Kongre Merkezinin kapıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından şirketlere de açıldı. 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen ODTÜ Kariyer Fuarı'na otomotivden savunma sanayisine, AR-GE'den yazılım şirketlerine kadar birçok alandan sermaye grubunun katılması dikkat çekti. ODTÜ öğrenci toplulukları ise bir gün önce Kültür ve Kongre Merkezinin kendilerine kullandırılmaması ve birçok etkinliğin yasaklanmasına tepki göstererek açık alanda toplu etkinlik düzenlemişlerdi.

13. Aykut Kence Evrim Konferansı sona erdi

Ayrıca Kültür ve Kongre Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çankaya Gençlik Merkezi için de yer tahsis edildi. Türkiye'nin her yerinde kültür ve spor alanında etkinlikler düzenleyen gençlik merkezinin faaliyetleri arasında toplu namazlar ve Sultan II. Abdülhamit'in anılması da bulunuyor.

Fotoğraf: Evrensel

(Ankara/EVRENSEL)