5 polisin yargılandığı tecavüz davasında 1 tahliye

Fatih'te denetim yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) adlı kadını yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına aldıktan sonra tecavüz edip bin 400 TL'sini aldıkları iddiasına ilişkin 2'si tutuklu 5 polisin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanıklardan Şeref Ş. mağdurla para karşılığında cinsel ilişki yaşadığını öne sürdü. Diğer sanık polisler ise suçlamaları reddetti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan İsmail K'nin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Şeref Ş. ve İsmail K. ile tutuksuz sanıklar Enes S., Yaşar S. ve Ahmet B. katıldı. Duruşmaya mağdur I.K. sınırdışı edildiği için katılamadı. Duruşmada, şikayetçi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Şeref Ş. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay günü diğer sanık İsmail K. ile birlikte gece denetimine çıktıklarını belirtti. Aracı diğer sanığın durdurduğunu, kadının kimliği olmaması nedeniyle karakola götürmek için araca aldırdığını anlatan sanık Şeref Ş. araçta mağdurla bir müddet konuştuğunu söyledi. Sanık Şeref Ş. “Bana para karşılığında cinsel ilişkiye girebileceğini söyledi. Ben de gaflette bulundum, kabul ettim” iddiasında bulundu.

Daha sonra mağdurun bir arkadaşıyla karakola gelip şikayetçi olduklarını öğrendiğini söyleyen Şeref Ş. beraat talep etti.

Diğer sanık İsmail K. ise savunmasında, “Kadın, arabadan inmek istediğini söylemedi. Hatta ben arabada Şeref yokken, 'Bak bacım, biz sabaha kadar böyle çalışıyoruz. Sen burada in. Ev arkadaşım saat 12.00'dan sonra beni eve almaz diye söyle şefe. Karnım ağrıyor. Midem bulanıyor diye söyle. İn git arabadan' dedim. Şefe kaç kez kadını karakola götürelim' dedim. Rahatsız oldum kadının arabada bizimle dolaştırılmasından ve şefle muhabbet etmelerinden. Daha sonra yemek yemek için ben kahvehanede indim. Daha sonra şef bana, 'Kadını aldığımız yere bırakıp döneceğim' dedi. Gitti. Yarım saat geçti gelmedi. Aradım, “Sıkıntı yok, geliyorum” dedi. Olayı gözaltına alınınca öğrendim. Suçsuzum” dedi.

DİĞER SANIKLAR DA SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Suçluyu kayırmakla suçlanan tutuksuz sanık Enes S. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek olayla ilgili kimsenin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Diğer sanıklar da mağdura, erkek arkadaşının tecavüz ettiğini bildiklerini bu nedenle kadına şiddet bürosuna yönlendirdiklerini belirterek suçlamaları reddetti.

MAĞDURUN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mağdur I.K'nın tanık olarak dinlenen arkadaşı ise “Arkadaşım para karşılığı ilişkiye girmedi. Fuhuş yapmıyor” dedi. Olay günü mağduru taksisine alıp evine götüren taksi şoförü de tanık olarak dinlendi. Taksi şoförü ifadesinde, “Mağdur benim aracıma bindiğinde ağlıyordu. Tecavüze uğradığını söyledi. Hamile kalmamak için ilaç almak zorunda olduğunu ancak parası olmadığını söyledi. Eczaneye girmeye çok utandığını söyleyerek benden onun için ilaç almamı istedi. Ben de eczaneye girip hamilelik önleyici ilaç istedim. Daha sonra evine bıraktım” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İsmail K.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)