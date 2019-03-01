Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman beraat etti

Volkan PEKAL

Adana

Haber takibi yaparken gözaltına alındıktan sonra haber ve fotoğrafları gerekçe gösterilerek hakkında örgüt üyeliği ve casusluk suçlaması ile dava açılan gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman bugün Hatay 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat etti. Alayumat çektiği fotoğraflar nedeniyle 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 2018'in Mayıs ayında tahliye edilmişti.

“BUĞDAY SİLOLARI GİZLİ KALMASI GEREKEN NİTELİK TAŞIMIYOR”

Alayumat'ın fotoğrafını çektiği TMO silolarının bulunduğu alanın devletin gizli kalması gereken askeri bölge olup olmadığına dair Genelkurmay'dan beklenen yazı mahkemeye geldi. Yazıda fotoğrafları çekilen buğday silolarının devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgiler içermediği belirtildi.

SAVCI SUÇ DUYRUSUNDA BULUNDU

Savcı mütalaasında Nuri Akman'ın tüm suçlardan beraatını, Erdoğan Alayumat'ın casusluk suçundan beraatını; “terör örgütü üyeliği”nden ceza almasını istedi.

Savcı, Alayumat için yönelttiği “terör örgütü üyeliği” suçlamasına dihaber'in OHAL KHK'si ile kapatılmasını dayanak göstermek istedi. Mahkeme ise her iki gazetecinin de beraatına karar verdi.

Savcılık ayrıca beraat etmelerine rağmen Akman hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile Alayumat hakkında Genelkurmay yazısına rağmen çekilen buğday silolarının askeri alan olduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman 14 Temmuz 2017'de ‘makul şüphe’ gerekçesiyle Antep’in İslahiye ilçesinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazeteciler Antep’ten Hatay TEM Şube’ye getirilerek, 13 gün burada gözaltında tutulmuş ve 27 Temmuz’da çıkarıldıkları mahkemede gazeteci Akman serbest bırakılırken, Alayumat “casusluk” iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman gözaltına alındığında Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı iki gazeteciyi hedef göstermişti.

Hazırlanan iddianamede yaptıkları haberler, çektikleri fotoğraflar, yapmış oldukları röportajlar, muhabir arkadaşları ile telefon üzerinden yapmış oldukları haber tartışmaları da suçlama konusu olurken, gazetecilerin sınırdaki askeri hareketliliğe, ekolojiye ve cezaevlerine dair yaptıkları haberler de suçlamalar arasında yer almıştı.

Mesleki faaliyetleri nedeniyle “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “terör örgütüne üye olma” iddialarından 45’er yıl hapis cezası ile yargılanan Alayumat'ın çektiği MİT yerleşkesi olduğu iddia edilen buğday silolarının herkesin görebileceği açıdan çekilmiş fotoğrafı ile ilgili Genelkurmay başkanlığına yazı yazılmıştı.

Gazeteci Erdoğan Alayumat tahliye oldu

Casusluk değil gazetecilik: Alayumat serbest bırakılsın