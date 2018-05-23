Gazeteci Erdoğan Alayumat tahliye oldu

KHK ile kapatılan dihaber muhabiri Erdoğan Alayumat'ın üçüncü duruşmasında tahliye oldu.

Volkan PEKAL

Hatay

Haber ve fotoğrafları gerekçe gösterilerek ”Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Örgüte üye olma” iddialarından meslektaşı Nuri Akman ile 45’er yıl hapis istemi ile tutuklanan kapatılan dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat'ın Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davalarının 3'üncü duruşması görüldü. Alayumat'ın fotoğrafını çektiği TMO silolarının bulunduğu alanınalanın devletin gizli kalması gereken askeri bölge olup olmadığına dair Genelkurmay'dan beklenen yazının gelmediği görüldü. Mahkeme, Alayumat'ın adli kontrol olmaksızın tahliyesine Nuri Akman'ın ise adli kontrol uygulamasının devamına karar verdi. Duruşma 19 Ekim tarihine ertelendi.

YAZI 3,5 AYDIR GELMİYOR

Tutuklu yargılanan Erdoğan Alayumat'ın tutukluluk durumunu etkilleyecek olan belge araan geçen 3,5 aya rağmen Genel Kurmay Başkanlığı tarafından gönderilmiyor. Hatay 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt üyeliği yönünden üretilmeye çalışılan deliller çürütülürken Mahkeme devletin gizli kalması gereken bilgilerini askeri ya da siyasi casusluk amacıyla temin etme iddiası üzerinde durmuştu. Mahkeme Genelkurmay Başkanlığından fotoğrafı çekilen TMO'ya ait bir yerleşkenin askeri amaçla kullanıp kullanılmadığına dair yazı istemişti. Alayumat ve Akman'ın avukatı Tugay Bek, müvekkillerinin üzerinde çıkan materyaller ve tanık ifadelerinin gazetecilik yaptıklarını ortaya koyduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

'DELİL YOK, YAZI 3,5 AYDIR GELMİYOR'

Erdoğan'ın Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı yönünde istihbarat olduğu iddiasının altının boş olduğu Erdoğan'ın ilkokul mezunu olduğu ve öğretim hayatına açık öğretim ile devam ettiği bilgisi ile ortaya çıktığını ifade eden Bek, Çevre haberi yapma amacıyla çekilen taşocağı fotoğraflarını örgüte dinamitlerin yerini gösterdiği iddialarına da dikkat çekerek müvekkillerinin bölgede çevre haberleri ile başka yayın organları tarafından da yapılan ÖSO faaliyetlerine yönelik haberler yaptığını ancak muhalif habercilil yaptıları için haber faaliyetlerinin suç gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

TMO'ya ait siloların fotoğrafları da daha önce defalarca haberlere konu olduğu ve çekilen fotoğrafların hepsi gazetecilik faaliyeti ile ilgili olduğu için ya da internetten indirilmiş ya da ön belleğe kaydedilmiş fotoğraflardan oluştuğu göz önünde bulundurularak ilk duruşmada Alayumat'ın tahliyesi bekleniyordu. Ancak mahkeme TMO'nun siloların ait fotoğrafları gerekçe göstererek tutukluluğunun devamına ve Genelkurmay'dan bölge ile ilgili yazı istedi. Genelkurmay 3.5 aydır yazıyı göndermedi.

Gazeteci Alayumat, Google’dan bulunan fotoğraflardan 10 aydır tutuklu

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:05

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