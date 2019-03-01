01 Mart 2019 11:43

Türkiye'nin en zenginleri açıklandı, liste başı Erman Ilıcak oldu

Forbes Türkiye, "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Rönesans Holding’in Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle en zengin kişi oldu.

Türkiye'nin en zenginleri açıklandı, liste başı Erman Ilıcak oldu

Fotoğraf: AA

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    Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan listedeki isimlerin toplam serveti 99,9 milyar dolar.

    Geçen yıl 40 olan milyarder sayısı, bu yıl 29 olurken, liste başı da değişti. İnşaat, gayrimenkul ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Rönesans Holding’in Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi oldu.

    Rönesans İnşaat; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, baraj inşaatı ve şehir hastaneleri başta olmak üzere pek çok projenin üstlenici firması. 2017'de şirketin Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan merkez ofisine, Rusya Federal Güvenlik Servisi tarfından döviz yönetmeliğine aykırı şekilde yurt dışına 1.7 milyar dolarlık transfer gerçekleştirildiği gerekçesiyle baskın düzenlenmişti.

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    Son 5 yıldır listenin tepesinde yer alan Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise Türkiye'nin en zengin ikinci ismi oldu.

    Sürekli ihalelerde adı geçen Limak Holding'den de iki isim listede yer aldı. Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız'ın toplam servetleri 3.4 milyar dolar.

    Liste, geçtiğimiz yılki liste ile karşılaştırıldığında toplam 21,5 milyar dolar servet düşüşü gerçekleştiği ve 119 kişiden 101’nin servetinin azaldığı görülüyor.

    Bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk kez yer aldı.

    Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. İki kardeş aynı zaman Forbes 100 tarihinin en genç isimleri.

    29 dolar milyarderinden Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren Özmen ve Fatih Özmen servetini tamamen Türkiye dışında kurdukları şirketlerden edinen isimler.

    Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin tamamının Türkiye dışında şirketleri ve döviz gelirleri bulunuyor.

    Listede 28 kadın yer alırken kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. En zengin kadın da 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel oldu.

    EN ZENGİN 29 İSİM

    Listenin en üstünde yer alan dolar milyarderleri şöyle:

    • 1) Erman Ilıcak, Rönesans Holding - 3.8 milyar dolar
    • 2) Murat Ülker, Yıldız Holding - 3.7 milyar dolar
    • 3) Hüsnü Özyeğin, Fiba Holding - 2.1 milyar dolar
    • 3) Osman Kibar, Samumed - 2.1 milyar dolar
    • 5) Ferit Şahenk, Doğuş Holding - 2 milyar dolar
    • 5) Semahat Arsel, Koç Holding - 2 milyar dolar
    • 7) Ahmet Çalık, Çalık Holding - 1.9 milyar dolar
    • 7) Filiz Şahenk, Doğuş Holding - 1.9 milyar dolar
    • 7) Rahmi Koç, Koç Holding - 1.9 milyar dolar
    • 10) Melih Abdulhayoğlu, Comodo - 1.8 milyar dolar
    • 10) Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi - 1.8 milyar dolar
    • 12) Nihat Özdemir, Limak Holding - 1.7 milyar dolar
    • 12) Sezai Bacaksız, Limak Holding - 1.7 milyar dolar
    • 12) Suna Kıraç, Koç Holding - 1.7 milyar dolar
    • 15) Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding - 1.6 milyar dolar
    • 15) Hamdi Ulukaya, Chobani Yoghurt - 1.6 milyar dolar
    • 15) Turgay Ciner, Park Holding - 1.6 milyar dolar
    • 18) Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding - 1.5 milyar dolar
    • 19) Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem - 1.4 milyar dolar
    • 20) Murat Vargı, MV Holding - 1.3 milyar dolar
    • 21) Eren Özmen, Sierra Nevada Corp. - 1.2 milyar dolar
    • 21) Fatih Özmen, Sierra Nevada Corp. - 1.2 milyar dolar
    • 21) Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding - 1.2 milyar dolar
    • 21) Mustafa Küçük, LC Waikiki  - 1.2 milyar dolar
    • 25) Ayhan Tosyalı, Tosyalı Holding - 1.1 milyar dolar
    • 25) Deniz Şahenk, Doğuş Holding - 1.1 milyar dolar
    • 25) Fatih Tosyalı, Tosyalı Holding - 1.1 milyar dolar
    • 25) Hamdi Akın, Akfen Holding - 1.1 milyar dolar
    • 25) Mehmet Nazif Günal, MNG Holding - 1.1 milyar dolar

    (EKONOMİ SERVİSİ)

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