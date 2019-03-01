Şengül Karaca’yı öldüren erkeğin tutuklanması talebi reddedildi

Mahkeme, öğretmen Şengül Karaca’yı 4 Mayıs 2017’de evinin camından iterek öldürmekle suçlanan ve ‘kasten öldürmekten’yargılanan Hasan Aydın’ın tutuklanması talebini reddetti.

Aydın’ın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma heyetteki hakim değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunması ile başladı.

Ardından söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Vekili Avukat Hatice Boz, iddianamenin duruşmadan önce taraflarına tebliğ edildiğini ve bu nedenle inceleyemediklerini ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini söyledi.

Karaca’nın avukatı Sibel Erol da “Dosyada yer alan video ile ölen tanık Ertuğrul Karakuş’un beyanları birbiriyle örtüşmektedir. Bu hususun dikkate alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan sanık Hasan Aydın’ın avukatı, sanığın üzerindeki adli kontrol uygulamasının kalkmasını talep ederek, “Katılanlar vekilinin tutuklama tedbirini kabul etmiyoruz. Bunun yanında geçen celse ara kararı gereğince dosyanın Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine gönderilerek buradan rapor aldırmasını talep ediyoruz” diye belirtti.

Savcılık ise duruşmaya ilişkin verdiği mütalaasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı vekilinin katılma talebinin kabul edilmesini isteyerek, Hasan Aydın’ın yeniden tutuklanma talebinin ise reddedilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, Hasan Aydın’ın yeniden tutuklanma talebini reddederek, duruşmayı 25 Mayıs tarihine erteledi. (EKMEK VE GÜL)

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