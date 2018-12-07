ÅžengÃ¼l Ã¶ÄŸretmeni Ã¶ldÃ¼rmekle yargÄ±lanan sanÄ±ÄŸa tahliye kararÄ±

ÅžengÃ¼l Karacaâ€™yÄ± evinin camÄ±ndan iterek Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanan Hasan AydÄ±n bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi.

Åžengül Karaca’yÄ± evinin camÄ±ndan iterek öldürmekle suçlanan ve "kasten öldürmekten" yargÄ±lanan Hasan AydÄ±n bugün görülen duruÅŸmada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi.

Ä°stanbul FiruzaÄŸa Ä°lkokulunda görev yapan Åžengül Karaca, 4 MayÄ±s 2017 gecesi ÅŸiddet gördüÄŸü erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan evinin camÄ±ndan itilerek öldürüldü. 26 Eylül 2017 tarihinde görülen ilk duruÅŸmada Åžengül Karaca’nÄ±n erkek arkadaÅŸÄ± Hasan AydÄ±n ve avukatÄ±, Åžengül Karaca'nÄ±n intihar eÄŸiliminde olduÄŸunu söyledi. SanÄ±k duruÅŸmalar boyunca “AtlamasÄ±n diye engel olmak istedim” derken, 5 AralÄ±k’ta mahkemeye ulaÅŸan bilirkiÅŸi raporunda, “Olay yerindeki keÅŸif sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan ölçümlerin olayÄ±n cinayet mi, intihar mÄ± olduÄŸu yönünde kesin ayrÄ±m yapÄ±lmasÄ±na olanak vermemiÅŸtir” denildi.

Ä°stanbul 31. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde bugün görülen 7. celsede "kasten öldürmekle" yargÄ±lanan sanÄ±k Hasan AydÄ±n adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±yla tahliye edildi. Mahkeme heyeti kararÄ±nda “BilirkiÅŸi raporuyla suç vasfÄ±nÄ±n sanÄ±ÄŸÄ±n lehine deÄŸiÅŸebileceÄŸi”ni söyleyerek sanÄ±ÄŸa tahliye kararÄ± verdi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORU: CÄ°NAYET MÄ° Ä°NTÄ°HAR MI AYRIM YAPILAMIYOR

11 MayÄ±s 2018’de mahkeme heyeti ile olay yerinde yapÄ±lan keÅŸif ve dosya içindeki kamera görüntüleri dikkate alÄ±narak hazÄ±rlanan raporda, keÅŸif sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan ölçümlerin olayÄ±n cinayet mi, intihar mÄ± olduÄŸu yönünde kesin ayÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±na olanak vermediÄŸi belirtildi. Pencerenin oldukça dar olduÄŸunun (64 cm) belirtildiÄŸi raporda, dar olan pencereden bir kiÅŸinin kendi isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda arkadan itilerek atÄ±lmasÄ±nÄ±n oldukça zor olduÄŸu kaydedildi.

AVUKAT MERÄ°Ç EYÜPOÄžLU: RAPORUN BÄ°LÄ°MSEL DAYANAÄžI YOK

SanÄ±k Hasan AydÄ±n önceki savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini belirtti. AydÄ±n’Ä±n avukatÄ± OÄŸuz ÇaÄŸlar Aslan da, bilirkiÅŸi raporunun savunmalarÄ±nÄ± desteklediÄŸini belirterek sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesini talep etti.

MüÅŸteki avukatÄ± Oya Meriç EyüpoÄŸlu ise raporun geç geldiÄŸini ifade ederek “Bizim önümüzü açacak bir rapor gelmemiÅŸtir. Raporda, ‘Burada otursa dahi zordur’ ifadesi yer almaktadÄ±r. Bu bilimsel bir dayanaÄŸÄ± olmayan, yorumdur. Tutuklama koÅŸullarÄ± devam etmektedir” dedi. Avukat EyüpoÄŸlu, maktülün telefon faturalarÄ±nÄ± ve bilgisayarÄ±nÄ± da mahkemeye sunduklarÄ±nÄ± belirtti. Avukat Perihan MeÅŸeli de raporun, olayÄ±n intihar mÄ±, cinayet mi olduÄŸunu açÄ±kça ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep etti.

DOSYAYI ADLÄ° TIP KURUMU DA Ä°NCELEYECEK

Mahkeme heyeti, bilirkiÅŸi raporuna göre suç vasfÄ±nÄ±n lehine deÄŸiÅŸebileceÄŸi, delilleri karartamayacaÄŸÄ± ve tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre dikkate alÄ±narak sanÄ±k Hasan AydÄ±n’Ä±n tahliyesine karar verdi. Heyet, sanÄ±k AydÄ±n hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koyarak her hafta en yakÄ±n karakola imza vermesine de hükmetti. Maktüleye ait bilgisayarÄ±n bilirkiÅŸiye verilerek rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ±na da karar veren heyet, maktülenin düÅŸme anÄ±na göre iliÅŸkin bir kÄ±sÄ±m görüntülerin ve olay mahallindeki çekilen görüntülerin yer aldÄ±ÄŸÄ± CD’ler ve tüm dosyanÄ±n Adli TÄ±p Kurumuna gönderilerek atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± veya atlayÄ±p atlamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmedildi. DuruÅŸma 28 Åžubat tarihine ertelendi.

'TAHLÄ°YE KARARI ÇOK ERKEN BÄ°R KARAR'

DuruÅŸma sonrasÄ± konuÅŸan Avukat Perihan MeÅŸeli bilirkiÅŸi raporunun çok özensiz hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olduÄŸunu, intihar mÄ± cinayet mi kesin bir ÅŸey söylemediÄŸini belirtti. Olay anÄ±nÄ±n tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ölüm nedeniyle dinlenemediÄŸi bilgisini veren MeÅŸeli, “Verilen tahliye kararÄ± çok erken bir karar oldu. Tahliyeye itiraz edeceÄŸiz. DiÄŸer delillerin de toplanmasÄ± gerekecek” dedi.

'BU Ä°ÅžÄ°N PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIZ'

KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi, Åžengül ÖÄŸretmen için açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, "Erkek yargÄ± kararlarÄ±nÄ± kabul etmiyoruz" denildi.

YapÄ±lan açÄ±klamada, 4 MayÄ±s 2017 tarihinde öldürülen Åžengül Karaca’nÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±nda Hasan AydÄ±n isimli ÅŸahsa tutuksuz yargÄ±lanma kararÄ± verilmesine tepki gösterildi. AçÄ±klamada, "Kararda intihar mÄ± itme mi olduÄŸunu anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gerekçe gösterilmiÅŸtir. Bu gerekçe kadÄ±na yönelik ÅŸiddet uygulayan adamÄ±n cezasÄ±z kalmasÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Biz KESK Ä°stanbul KadÄ±n Meclisi olarak dün Åžule Çet, bugün Åžengül Karaca için tecelli etmeyen erkek adaletin kararÄ±nÄ± kabul etmiyor, sessiz kalmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± beyan ediyor, gerçek adalet gerçekleÅŸene kadar bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylüyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ÅžengÃ¼l Ã–ÄŸretmeni katleden erkek: AtlamasÄ±n diye engelledim

Mahkeme, ÅžengÃ¼l Ã¶ÄŸretmenin evinde keÅŸif yapacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 21:37

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