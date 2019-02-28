Limak patronu Nihat Özdemir Kanal İstanbul ihalesini bekliyor

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu. “Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Hem onun hem de tüp geçit projesinin” diyen Özdemir, “Bununla beraber Yap-İşlet-Devret modeliyle yeni otoyolların da ihale edileceğini beklemekteyim” dedi.

LİMAK, TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİYOR

DHA'da yer alan habere göre, “Türkiye’nin ekonomisine güveniyoruz” diyen Nihat Özdemir, “Türkiye’nin yaşayacağı enflasyonu bu sene yüzde 15’e getireceğiz. Biz iş adamları her zaman bardağın dolu tarafını görmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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