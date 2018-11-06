â€˜Kanal Ä°stanbulâ€™da neler oluyor?â€™

CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer: Bu kÃ¶prÃ¼lerin yapÄ±mÄ± iÃ§in yap-iÅŸlet-devret modeli ve araÃ§ garantisi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmekte midir?

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± Cahit Turhan’Ä±n, Kanal Ä°stanbul projesiyle ilgili iddialara açÄ±klÄ±k getirmesini istedi. Kanal Ä°stanbul’un maliyetinde kamulaÅŸtÄ±rma ve üstüne yapÄ±lacak olan 6 köprünün dahil olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gündeme getiren Gürer ÅŸu sorularÄ± sordu:

“Bu köprülerin yapÄ±mÄ± için yap-iÅŸlet-devret modeli ve araç garantisi düÅŸünülmekte midir? Kanal Ä°stanbul’un maliyetinin 61 milyar dolara ulaÅŸacaÄŸÄ± düÅŸünülmekte midir? Ä°stanbul BoÄŸazÄ±’ndan gemi geçiÅŸi 2007 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar azalmaktadÄ±r. Buna raÄŸmen kanalÄ±n fizibilitesinde neden gemi geçiÅŸ sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ öngörülmektedir? Gemi sayÄ±sÄ±nda azalma nedeniyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan boru hatlarÄ± ve daha büyük gemilerin inÅŸa edilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n etkisi varken, gemi boyutlarÄ± sürekli büyürken BoÄŸaz’Ä±n üçte birinin geniÅŸliÄŸinde ve derinliÄŸinde bir yapay su yoluna bu gemileri yönlendirmek risk oluÅŸturmaz mÄ±?” (HABER MERKEZÄ°)

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