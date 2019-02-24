Akşener Erdoğan'ın "terörist" açıklamalarına tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Büyükçekmece'de partisinin belediye başkan ve meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada AKP ve MHP ittifakını eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

"17 MİLYONLUK SEÇMENE NASIL 'HAİN' DİYEBİLİRSİN"

"11 milyon küsur oy almış CHP'nin seçmeni, 5 milyon oy almış İYİ Parti'nin seçmeni, diğer Millet İttifakı bileşenlerini de koyarsak 17 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti seçmenini ey Sayın Erdoğan, nasıl 'hain' diye nitelendirebilirsin? Nasıl 'terörist' diye nitelendirebilirsin? Nasıl 17 milyon insanın talebiyle oluşan bu iş birliğini, bu güç birliğini, 'zillet' ve 'illet' olarak nitelendirebilirsin? Yıllara dayanan siyasi ferasetinize ne oldu? Size milletin adamı diyorlardı. 26,5 milyon insan, bu ülkenin seçmeni sizin için değerli, vatansever ama 17 milyon seçmen vatan haini... Bir Cumhurbaşkanı'na ve iktidar partisinin genel başkanına yakışır mı? Diyorsunuz ya 'gönül belediyeciliği.' Geçtik gönülü de kalbinize ne oldu, aklınıza ne oldu?"

"Koltuklarının bekası için her şeyi yaparlar. Ama arkadaş ben diyorum ki; yerel seçimlerde varsayalım İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı kaybettiniz ki kaybedeceksiniz, sandalyeleriniz, koltuklarınız yerinde. Dört sene biriniz ülkeyi yönetmeye devam edeceksiniz. Diğeriniz zaten emrihak vaki buluncaya kadar koltuk garanti. Ama bu beka meselesi bu kadar uzuyorsa arkasında 'ne var'a bakmak lazım"

"TENCERE YANIYOR, MUTFAK YANIYOR"

Meral Akşener, Süleyman Demirel'in "Tencere tüm iktidarları sallar" sözüne atıfla, "Tencere yanıyor, mutfak yanıyor. Dolayısıyla ekonomiyi, EYT'lileri, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir beka meselesi" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti'nin aralarında Kadıköy'de Emre Kınay, Kağıthane'de Mehmet Aslan, Bakırköy'de Ateş Ünal Erzen'in de bulunduğu bazı ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı. (HABER MERKEZİ)