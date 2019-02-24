Erdoğan muhalefeti "ittifak" üzerinden eleştirip oy istedi

AKP’nin Hatay mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde bazı kentlerde ittifak kararı alan CHP ve İYİ Parti’yi ortak adayların afişlerinde parti amblemi koymaktan “kaçınmakla” eleştirdi: “Ankara’da daha önce 2 kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın seçim afişlerini asıyorlar. Ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin adayı, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan bir aday olur mu? Kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte bizim adayımızın altında AK Parti yazıyor. Ne bunlar adaylarına sahip çıkıyor, ne de adayları partilerine güveniyor. Çünkü milletimizin o karanlık ittifaktaki partiler hakkında ne düşündüğünü çok iyi biliyorlar. Çünkü insanımızın CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar.”

Erdoğan, alana kurulan ekrana önceki dönem HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu HDP’li milletvekillerinin açıklamalarını izletti. Demirtaş’ın, 2012’de Mardin’de yaptığı konuşmadaki “Buna alışsanız iyi olur, daha biz başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz heykelini” ve Yüksekdağ’ın 2015’te Urfa’daki konuşmasındaki “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözleri ekrana getirildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” açıklamasının ardından Erdoğan, “Bir defa kendine gel ya. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim bölmeye çalışan, bu terör örgütü destekli olan bu adamlara, bu siyasi partiye ve onun destekçisi CHP’ye, İYİ Parti’ye 31 Mart’ta Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)