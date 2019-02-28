Yemen savaşında Alman silahlarının kullanıldığı belgelendi

Yemen savaşında Alman yapımı silahların kullanıldığı German Arms (Alman Silahları) isimli bir araştırma projesinin bulgularında ortaya çıktı. Almanya 2018 yılında ortakları ile imzaladığı koalisyon belgesi uyarınca Yemen'deki savaşta "doğrudan" taraf olan ülkelere silah satışını açık bir şekilde yasakladığını duyurmuştu.

Deutsche Welle'deyer alan habere göre German Arms (Alman Silahları) isimli bir araştırma projesinin bulguları, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’deki savaşta Almanya’dan ithal edilen silah ve teknolojinin kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu silahlar deniz, kara ve hava harekatlarında kullanıldı.

German Arms’ın araştırma sonuçlarına karşın, Alman hükümeti temsilcileri Yemen’deki savaşta Alman yapımı silahların kullanıldığı iddialarını birçok kez reddetmişti.

VİDEO VE UYDU KAYITLARINDAN ALMAN SİLAHLARI TESPİT EDİLDİ

Çatışma alanlarındaki video kayıtlarını ve uydu görüntülerini inceleyen araştırma ekibi, daha sonra bu görüntülerin yer aldığı konumlarda Alman yapımı silahların bulunduğunu tespit etti. Böylelikle, bu silahların Yemen’deki savaşta kullanıldığını iddiasını doğruladı.

YEMEN’DEKİ SAVAŞTA TARAFLARA SİLAH SATMAK YASAK

Silah üreticileri ise araştırma ekibine Almanya’nın silah ihracatı konusunda yasalarla belirlenmiş kural ve tüzüklerine uygun davrandıklarını savundu.

Almanya, silah sistemlerinin söz konusu devletler tarafından Yemen’de kullanılıp kullanılmadığına dair soruları yanıtlamayı bugüne kadar reddetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki hükümet, 2018 yılında ortakları ile imzaladığı koalisyon belgesi uyarınca Yemen’deki savaşta “doğrudan” taraf olan ülkelere silah satışını açık bir şekilde yasakladığını duyurmuştu.

Ancak buna karşın bu iki ülkeye silah satışı 2018 yılının ilk dokuz ayında devam etti. Başbakan ve bakanların bir araya geldiği Federal Güvenlik Konseyi bu süre zarfında Suudi Arabistan’a yaklaşık 416 milyon euroluk silah satışına onay verdi. Ekim ile Aralık 2018 arasında ise BAE’ye 40 milyon euronun üzerinde silah satışı için izin verildi. (DIŞ HABERLER)

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