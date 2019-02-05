Suudi Arabistan ve BAE, ABD silahlarını Yemen'de satıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), ABD'den aldığı silahları Yemen'de El Kaide bağlantılı grupların da içinde olduğu birçok gruba ve kabileye verdiği ortaya çıktı.

Amerikan CNN Televizyonu, Yemen'de yaptığı bir araştırmaya dair görüntüler ve fotoğraflar yayımladı. CNN'in haberinde ABD silah ve araçlarının bir kısmının radikal örgütlerin elinde ve çatışma sırasında İran destekli Husilerin eline geçtiği görülüyor.

CNN'e konuşan yerel kaynaklar "Suudi Arabistan ve en kilit koalisyon ortağı BAE'nin Yemen'de kabile ve gruplara sadakat karşılığında Amerikan yapımı silahları ve araçları verdiğini" iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre satılan Amerikan silah ve teknolojilerinin üçüncü bir tarafa aktarılması yasak olsa da ABD'nin silah satışı pahasına kendi kurallarının ihlal edilmesine göz yumduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

TAİZ'DE ZIRHLI ARAÇLAR VE TANK FÜZELERİ GÖRÜNTÜLENDİ

CNN'nin yayınladığı Taiz'den bir görüntülerde giysi satan iş yerinde tabanca ve tüfekler satılıyor.

CNN International'ında yayınlanan haberin ekran görüntüsü

el Kaide'nin kalesi olarak görülen Taiz sokaklarında da terk edilmiş Amerikan yapımı MRAP tipi zırhlı araçlar dikkati çekiyor. ABD'nin satışında sınırlamalar uyguladığı "Oshkosh M-ATV" tipi zırhlı araçların da el Kaide'ye Ebu Abbas Tugay'ının elinde olduğu görüntüleri de ortaya çıktı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015'te içinde TOW tipi anti-tank füzelerinin de bulunduğu bir silah paketini havadan Yemen hükümeti destekli kuvvetlere attığı ancak silahların el Kaide'nin eline geçtiği anlaşıldı.

Yerel yetkililer CNN'in silahların atıldığı bölgede araştırma yapmasına izin vermezken televizyona konuşan bazı yerel kaynaklar TOW füzelerinin AQAP'a para karşılığı satıldığını iddia etti.

Hudeyde ilindeki çekilen görüntülerde ise bir hurdacıda yine onlarca MRAP tipi zırhlı araç dikkati çekiyor.

Bazılarında Devler Tugayı/Elwiyat el Emalka) adlı selefi bir grubun arması bulunurken araçlardan birinin seri numarası aracın Teksas'ın Beaumont kentinden Birleşik Arap Emirliklerin'den Abu Dabi'ye ihraç edildiğini ortaya koydu.

Çatışma sırasında çok sayıda bu araçların Husilerin eline de geçtiği iddia edildi. (AA)