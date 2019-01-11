Almanya’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’a silah satışı arttı

Almanya Sol Parti Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen tarafından yöneltilen soru önergesine hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yanıt verdi.

Buna göre, Almanya 2018’de Türkiye’ye toplam 202 milyon 229 bin avroluk satış yaptı. 2018’in başında Gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasıyla ilişkiler kısmen yumuşama dönemine girmişti. Almanya’nın 2017’de Türkiye’ye 62 milyon 272 bin değerinde silah sattığı bakanlık tarafından ifade edildi. Bu da bir yıl içinde oransal olarak büyük bir artışın olduğu anlamına geliyor.

Bakanlık, silah satışındaki bu artışa tepkiyi yumuşatmak için yanıtta “Satılanların neredeyse tümü donanma ürünleri” dip notu düştü.

SUUDİ ARABİSTAN’A EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİ SATILMIŞ

Almanya aynı yıl içinde, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşı nedeniyle silah ambargosu koyduğu Suudi Arabistan’da da silah satışını artırdı. 2017’de 110 milyon 303 bin avro değerinde silah satan Almanya, 2018’de bu miktarı 159 milyon 839 bine avroya çıkardı. Suudi Arabisan’a da ağırlıklı olarak savaş gemisi satıldı.

Aynı yıl içinde Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelere silah satışı ise azaldı.

Bakanlığın verilerini değerlendiren Milletvekili Sevim Dağdelen, “Almanya, Suudi Arabistan’ın Yemen’e açtığı savaş ve Erdoğan’ın agresif dış politikasından kazanıyor. Suudi Arabistan ve Türkiye’deki gelişmelerden ötürü Almanda silah satışını derhal durdurmalıdır” dedi.

Almanya’nın iki büyük kilisesi de Başbakan Angela Merkel’e çağrıda bulunarak 2000 yılından bu yana geçerli olan silah satış yönetmenliğinin değiştirilmesini talep etti ve savaş bölgelerine silah satılmamasını istedi. (Köln/EVRENSEL)

Almanya’nın silah satışı endişe verici boyutta