Aşı karşıtlığı halk sağlığını tehdit ediyor

CHP'li Tur Yıldız Biçer, Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Türkiye’de aşı yaptırmak istemeyen aile sayısının 12 bine ulaştığı ortaya çıktı.

Eren YILMAZ

İstanbul

Aşı karşıtı söylemlerin basında ve sosyal medyada sıkça yer alması sonrasında Türkiye’de aşı yaptırmak istemeyen aile sayısının 12 bine ulaştığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerini Paylaşan CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, “Aşının içeriğine güvenmediği için aşıyı reddedenlerin oranı yüzde 23. Dini sebepler yüzde 17 ve basında yer alan olumsuz haberlerin yarattığı etki ise yüzde 4. Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye’de her yıl 15 bine yakın ölüm, aşı sayesinde engelleniyor. Türkiye’de yılda 40 milyon aşı yapılıyor ve aşılama sayesinde bazı hastalıklar hayatımızdan tamamen çıkmış durumda. Etkin aşılama sayesinde kızamık hastalığı, Türkiye’de artık yılda sadece 4 ila 7 kişide görülüyor.” İfadelerini kullandı.

MEVZUAT DÜZENLENMELİ

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Nilay Etiler, Sağlık politikalarına dikkat çekerek, “Aşı karşıtlığı Türkiye’de artıyor. Burada Sağlık kamusal otoritesi bununla ilgili gerekli yasal düzenlemeyi yaparak mevzuattaki boşluğu dolduran bir çaba içinde değil. 1931 yılında çıkan Umumi Hususlar Kanunu belirli aşıları tanımlıyor. O zamanki ülke koşullarında böyle bir mevzuat yapılmış. Bu mevzuatın günümüze göre güncellenmesi gerekiyor. Yani aşı uygulaması sadece kişinin kendi bedeniyle ilgili bir mevzu değil. ‘Ameliyat olmak istemiyorum. Bunun sonuçlarına kişisel olarak katlanacağım’ gibi bir şey değil. Bir kişinin aşı olmaması o toplumda, genel olarak halk sağlığını tehdit eden bir durum haline geliyor. Mevzuatın buna göre düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:19

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