Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır" dedi.

Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Cumhurbaşkanı ile Özel" programında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. 89'da Beyoğlu'nda aday olduğum zaman anket ekibi kurmuştum. Anbean takip ederdim. Gerçekten başarılı bir anket çalışması yapan parti olduk. Fakat son dönemlerde, biz 3 firma ile çalışırız, bakıyoruz ki hiç biri bir tanesini tutmuyor. Şimdi bu seçimde daha farklı bir yöntem kurduk. Marka şirketlerle çalışmaktan çok, adı sanı duyulmamış şirketlerle sürdürüyoruz."

"(Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması) Nihai karar, YSK'nindir. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur."

"(Tanzim satışları) Ekonomik bir suikastla karşı karşıya kaldık. Benim alanım ekonomi. Serbest piyasayı biliriz, kimse bizi aldatmasın. Biz üreticinin karşısında değiliz. Kaybeden aracı ve simsarlar. Fiyatlar düşmezse uygulamaya devam ederiz."

"Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek çok güzel bir cevap var. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin? Kürdistan aşkın varsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, oraya git."

"(Yeni parti iddiaları) Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım. Parti kuracaklarmış şunlarmış bunlarmış, daha önce kuranlar oldu, ama akıbetleri belli."

"(Suriye) Onların askerinin büyük bir çoğunluğu çekilecek. 300-400 kişiyi bırakmaları söz konusu olabilir. Bizim için önemli olan güvenli bölgenin bizim kontrolümüzde olmasıdır, bunu Almanya'ya ABD'ye söyledim. Seçim kampanyalarımız var, müsait olduğumuzda size döneriz dedim."

"Taraflar 3 yılda bir devamına itiraz etme hakkına sahip ama hiç böyle bir şey olmadığı için Adana Mutabakatı devrede. Putin bize bunu söyledi. Suriye tarafına bizden terörist giderse ya da oradan buraya gelirse kovalama hakkımız var. Rusya Suriye’ye davetlidir”

"Bizi Kürt düşmanı gibi lanse etme uğraşı yanlıştır. Sayın Lavrov'un tespiti yanlıştır."

"(S-400) Sayın Putin'le S-400'leri konuştuk. Gerek kredi, gerek ortak üretim, gerek süre konusunda biz çok çok olumlu yaklaştı. Kredi şartları açısından güzel bir imkan sundu. Güzel imkanlar sunulduktan sonra hayır bunu almayacağız mı diyelim?"

"Kusura bakmayın biz bu anlaşmaları yaptık, bitti bu iş. S-400 taarruz sistemi değil, savunma sistemi. Stoltenberg ile yaptığım görüşmelerde o da bizi bu konuda haklı buluyor. Ortaklarımıza şunu alma bunu al bunu dayatamayız dedi. NATO'da ödemelerini en hassas şekilde yapan ülkelerden biriyiz."

"Patriotlar konusunda, eğer bize bu iyi şartları sağlarsanız biz buna da varız. Biz de alternatifli çalışmak durumundayız."

"(Venezuela) Guaido seçilmiş bir lider değildir. Ülkenin altın ve elmaslarına göz koyma operasyonudur. Bizim darbelere karşı olan tavrımız nettir." (HABER MERKEZİ)