Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Her 24 Nisan'da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan malumlara inat bugün diyoruz ki hepimiz Türküz" dedi.

"HOCALI SOYKIRIMDIR"

Metin Feyzioğlu, TBB'de düzenlenen "Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27'nci Yılında Hocalı Katliamı" sempozyumunda konuştu. Feyzioğlu, Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak tanımlayarak, "Hocalı'da Taşnak çeteleri tarafından gerçekleştirilen kıyım, belli bir ulusal etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla işlenen suçlar içinde değerlendirilecek özellikler taşıyor. Özetle bu bir soykırımdır" dedi.

Feyzioğlu, açıklamalarının devamında şu iddiaları öne sürdü:

"Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte mağdurların taşınır taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulaması, kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Soykırımın sevk ve idaresinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sorumluluk sahibi olan kişilerin bazıları, sonra ki dönemlerde Ermenistan devletinin en üst mevkilerine kadar gelmiştir. Bu, işgal ve kıyımın münferit bir eylem değil Ermenistan’ın benimsediği bir devlet politikası olduğunu da göstermektedir."

"HEPİMİZ TÜRKÜZ"

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre, "24 Nisan'da Ermeni olanlara inat" kendilerinin Türk olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Her 24 Nisan’da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan, aslında işgal altındaki İstanbul’un aydınımsı bir devamı olan malumlara inat bugün diyoruz ki hepimiz Türküz'" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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