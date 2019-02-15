İstanbul Barosu delegeleri: Feyzioğlu’da eksen kayması var

İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegeleri altı maddelik açıklama yaptı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 30 Ocak tarihinde Rize’de yaptığı ziyaretlerdeki açıklamaları ile başlayan ve izleyen günlerde de devam eden beyanlarını eleştiren delegeler, “Meslektaşlarımız nezdinde yapılan tartışmalar bizleri derin bir kaygıya sevk etmiştir” dedi.

“Bir süredir TBB Başkanı nezdinde ciddi bir ‘eksen kayması’ yaşanmakta olduğunu tespit etmekteyiz” diyen baro delegeleri Feyzioğlu’nun ziyaretlerini ‘iktidarla uyumlaşan’ olarak tanımladı. İstanbul Barosu Delegeleri, “Siyasal iktidarın ‘yargı sabıkası’nı değerlendirip, gelecek planlamalarının hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı olmadığını ve olamayacağını görüyoruz. İşaret etmeye çalıştığımız ‘eksen kayması’ daha kaygan yeni zeminlere yönelirse, ‘müzakere ruhunun’ kazanımlarımızı geriye götüren daha derin kayıplara sebep olabileceği endişesi taşımaktayız” dedi.

‘ADİL YARGILANMA İLKESİNİ İNKARINA NEDEN OLUR’

“TBB Başkanı’nın ‘terörle mücadele’ kavramını kullanırken, ‘devlete siper olan’ görüntüsü vermesi, kaygılarımızın bir başka kaynağıdır” denilen açıklamada “Bu yaklaşım, tespit ettiğimiz eksen kaymasının düşünsel alt yapısını oluşturmakta ise bu bizi daha derin başka kaygılara da sürükleyecektir. Çünkü devlete siper olma görevi, önce hukuka aykırılıkların görmezden gelinmesine, adil yargılanma ilkesinin inkârına neden olacaktır. İhlallerin doğrudan kaynağı konumunda bulunan devlet erkini kullananların dayanağı olmayı tercih etmek, mesleğimize özgülenen her türlü felsefi yaklaşımın da reddi anlamına gelecektir. ‘Birlik ve beraberlik’, ‘beka’ gibi soyut ve değişken kavramlar, hukuk ihlallerinin üzerini örtecek bir kılıf olarak kullanılamaz ve buna izin verilemez” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Rize’de AKP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin il başkanlıklarını ziyaret ederek açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 30 Ocak’ta Rize AKP İl Başkanlığı’nda şu açıklamayı yapmıştı: “Milli bir duruşa ihtiyaç var. Milli konularda, milli beraberliğimizi sağlamlaştırmalıyız.”

Feyzioğlu aynı gün gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında da, “Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek isteyen hain FETÖ’cüleri ve bu hainlerle el ele vermiş hain PKK’lıları ve onların tetikçisi hain DHKP-C’lileri, her türlü terör örgütünü Allah’ın izni ile kahredeceğiz” demişti. (HABER MERKEZİ)

Ankara Barosu delegelerinden partileri ziyaret eden Feyzioğlu’ya tepki

TBB Başkanı Feyzioğlu AKP’yi ziyaret etti: Milli duruşa ihtiyaç var