İzmir Barosu TBB delegeleri Metin Feyzioğlu'yu istifaya çağırdı

İzmir Barosunun son olağan genel kurulunda seçilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) delege adayları bugün basın toplantısı düzenledi. İzmir Adliye Baro Birimi'nde düzenlenen basın toplantısında delegasyon üyeleri Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Feyzioğlu'ya seslendi. Açıklamada Feyzioğlu'nun söylemlerinin baroların tarihine ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Basın metnini okuyan Ümit Görgülü Sevil, baroların kesintiye uğradığı dönemlerde bile demokratik tavrını ortaya koyarak hukuktan, temel hak ve özgürlüklerin dokunulmazlığından yana olduğunu belirtti.

Açıklamanın, Feyzioğlu'nun Rize'deki siyasi parti ziyaretleri sırasındaki değerlendirmeleri nedeniyle yaptıklarını ifade eden Sevil "Sayın Feyzioğlu, Rize’de sarf ettiğiniz sözler bardağı taşıran son damladan başka bir şey değildir; ancak geçmişte sergilediğiniz duruşunuzun açık ve öz ifadesidir" dedi.

"BAROLARIN TARİHİNE YAKIŞMIYOR"

Feyzioğlu'nun hukuka ve avukatlık mesleğine göstermiş olduğu tavrın Barolar ve TBB'nin tarihine yakışmadığını ve hukuk devleti gereklerine de aykırı olduğunu dile getiren Sevil şunları söyledi: "Size, görev ve yetkilerinizi bir daha hatırlatmak isteriz. Siz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak, bu onurlu görevi hukuka aykırı olarak şahsi görüş ve amaçlarınız için kullanmaya yönelik tutum ve davranışlar içinde olamazsınız. Siz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak, yönetim kurulundan özel yetki alsanız bile, hükümet temsilcisi gibi hareket etme hak ve yetkisine sahip değilsiniz. Siz, yetkinizi aşarak ve konumunuza aykırı olarak bu surette davranma yolunu tercih etseniz dahi, biz avukatlar buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Tüm bu gerçekler karşısında, üstlendiğiniz görevin gereklerini layıkıyla ve hukuka uygun bir surette yerine getirebileceğiniz konusunda güvensizliğimizi belirterek birçok baro delegesinin güvensizlik açıklaması yaptığı bir ortamda, istifa etmenin onurlu bir davranış olduğunu size hatırlatır, sizi gereğini yapmaya davet ederiz."

Açıklamayı İzmir Barosunun 29 TBB delegasyonunun tamamı imzaladı. (İzmir/EVRENSEL)

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