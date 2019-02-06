Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü olan 24 Nisan'ı birkaç hafta içinde "Ermeni Soykırımı'nı anma günü" ilan edeceğini açıkladı.

Fransa 1915'te yaşananları 2001 yılında "soykırım" olarak tanımıştı. Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden birisi, 24 Nisan'ı resmi anma günü haline getirmekti.

BBC'nin haberine göre dün akşam Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin resepsiyonunda konuşan Macron, 1915'te yaşananları "Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin acımasızca öldürülmesi" olarak niteledi.

Macron paylaştığı Twitter mesajında ise "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" dedi.

Macron bu adımla ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı önceden bilgilendirdiğini ifade ederek "IŞİD'e karşı mücadele, insan hakları ve sivil özgürlüklerin yanı sıra soykırım konusunda da Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var" şeklinde konuştu.

Macron Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediğini de ifade etti. (DIŞ HABERLER)