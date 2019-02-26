Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 4 Kasım 2016'da dokunulmazlığı kaldırılarak gözaltına alınan ve tutuklanan Yükdağ'ın gözaltında verdiği ifadede yer alan "Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişi olan Erdoğan" sözleri hakaret sayıldı.

Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinde mazeret bildirerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinde duruşmaya katılmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı ve Yüksekdağ'ın avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu.

Hakim yapılan UYAP sorgulamasında Yüksekdağ'ın SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğine dair herhangi bir mazeret dilekçesini göndermemiş olduğunu belirterek duruşmaya başladı. Ayrıca Ankara 23. Asli Ceza Mahkemesi’nin 2019/123 esas sayılı dosyasında mahkeme dosyasını istemiş olduğunu belirtti.

"ÜST SINIRDAN CEZA VERİN"

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı, Yüksekdağ’ın mazeret dilekçesi sunduğuna dair UYAP’tan herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını kaydederek, Yüksekdağ'ın bu tutumunu davayı uzatmaya yönelik bir amaç taşıdığı yorumunda bulundu. Kabadayı, "Sanığın müvekkile dönük beyanları, müvekkili küçük düşürmeye yönelik hakaret teşkil eden beyanlardır. Sanık tarafından bir mazeret bildirilmiş ise de daha önce savunması alınıp duruşmayı uzatmaya yönelik bir amaç söz konusudur. Bu nedenle mazeretinin nedeni ve dosya tekemmül etmiş olduğundan karara çıkmasını talep ediyoruz. Karar verilirken sanığın beyanlarının içeriği ve tutumu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"EKSİKLİKLER GİDERİLSİN"

Ardından söz alan Serdar Çelebi, "Ankara'da açılan dosya birleştirme talebi ile bu dosyayı istemiştir. Müvekkil daha önce huzurda savunma yapmak istediğini belirtmiştir. Yüzyüzelik ilkesi gereği usul yasanızda yazılı olan mahkeme huzurunda savunma yapılması bu hususta eksik kalmıştır. Bu nedenle biz bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hakim esas hakkında savunma istemesine karşılık avukat Çelebi, Yüksekdağ hakkında benzer dosyalardan birçok dosya bulunduğunu, aynı konuda birden fazla cezada söz konusu olacağını belirterek dosyada yer alan eksikliklerin giderilmesini istedi.

Avukatların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara vereceğini belirten 13'üncü Asliye Ceza hakimi, verdiği aranın ardından Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanına hakaret etmekten 1 yıl 6 hapis cezası verilmesine karar verdi.

"ARA KARAR BEKLENİRKEN KARAR VERİLDİ"

Mahkemenin verdiği hapis kararını değerlendiren Serdar Çelebi, müvekkilin duruşmada hazır bulunması gerektiğini ve savunmasını burada alınması gerektiğini talep ettiklerini ve bunun kabul edilmediğini söyledi.

Çelebi, ayrıca Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bağlantılı olma ihtimaline binaen bu dosyayı istemiş olmasına rağmen mahkemenin bu yönde de bir karar kurmadan karar verdiğini ifade etti.

Çelebi, "Bu dosyaya ilişkin bir ara karar beklerken son sözümüzü dahi sormadan karar verdi. Bu karar ifade özgürlüğüne dönük ağır bir ihlal olduğunu düşünüyoruz. Nitekim buna benzer birçok mevzu AİHM Türkiye'yi mahkûm etmiştir. Bu duruşmanın 7'inci celsesiydi, her duruşmada da müvekkil ısrarla SEGBİS ile katılmayacağını beyan etti. 7 duruşma boyunca müşteki tarafından kimse gelmedi. Bu dosyaya katılıp karar talebinde bulunması ve karar verilmesi ayrıca dikkat çekicidir. Verilen kararı hukuka uygun olarak görmüyoruz. Bu birçok uluslararası sözleşmenin ihlalidir. Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bütün hukuki yollara başvuracağız. Karar istinafa götürülecektir. Bu kararın bozulacağını umuyoruz çünkü karar vermek için verilen bir karardır" şeklinde konuştu. (Diyarbakır/MA)

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