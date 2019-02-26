26 Şubat 2019 16:27

Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza

HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza

Fotoğraf: @HDPgenelmerkezi/Twitter

    • Paylaş

    Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 4 Kasım 2016'da dokunulmazlığı kaldırılarak gözaltına alınan ve tutuklanan Yükdağ'ın gözaltında verdiği ifadede yer alan "Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişi olan Erdoğan" sözleri hakaret sayıldı.

    Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinde mazeret bildirerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinde duruşmaya katılmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı ve Yüksekdağ'ın avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu.

    Hakim yapılan UYAP sorgulamasında Yüksekdağ'ın SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğine dair herhangi bir mazeret dilekçesini göndermemiş olduğunu belirterek duruşmaya başladı. Ayrıca Ankara 23. Asli Ceza Mahkemesi’nin 2019/123 esas sayılı dosyasında mahkeme dosyasını istemiş olduğunu belirtti.

    "ÜST SINIRDAN CEZA VERİN"

    Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı, Yüksekdağ’ın mazeret dilekçesi sunduğuna dair UYAP’tan herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını kaydederek, Yüksekdağ'ın bu tutumunu davayı uzatmaya yönelik bir amaç taşıdığı yorumunda bulundu. Kabadayı, "Sanığın müvekkile dönük beyanları, müvekkili küçük düşürmeye yönelik hakaret teşkil eden beyanlardır. Sanık tarafından bir mazeret bildirilmiş ise de daha önce savunması alınıp duruşmayı uzatmaya yönelik bir amaç söz konusudur. Bu nedenle mazeretinin nedeni ve dosya tekemmül etmiş olduğundan karara çıkmasını talep ediyoruz. Karar verilirken sanığın beyanlarının içeriği ve tutumu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

    "EKSİKLİKLER GİDERİLSİN"

    Ardından söz alan Serdar Çelebi, "Ankara'da açılan dosya birleştirme talebi ile bu dosyayı istemiştir. Müvekkil daha önce huzurda savunma yapmak istediğini belirtmiştir. Yüzyüzelik ilkesi gereği usul yasanızda yazılı olan mahkeme huzurunda savunma yapılması bu hususta eksik kalmıştır. Bu nedenle biz bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Hakim esas hakkında savunma istemesine karşılık avukat Çelebi, Yüksekdağ hakkında benzer dosyalardan birçok dosya bulunduğunu, aynı konuda birden fazla cezada söz konusu olacağını belirterek dosyada yer alan eksikliklerin giderilmesini istedi.

    Avukatların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara vereceğini belirten 13'üncü Asliye Ceza hakimi, verdiği aranın ardından Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanına hakaret etmekten 1 yıl 6 hapis cezası verilmesine karar verdi.

    "ARA KARAR BEKLENİRKEN KARAR VERİLDİ"

    Mahkemenin verdiği hapis kararını değerlendiren Serdar Çelebi, müvekkilin duruşmada hazır bulunması gerektiğini ve savunmasını burada alınması gerektiğini talep ettiklerini ve bunun kabul edilmediğini söyledi.

    Çelebi, ayrıca Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bağlantılı olma ihtimaline binaen bu dosyayı istemiş olmasına rağmen mahkemenin bu yönde de bir karar kurmadan karar verdiğini ifade etti.

    Çelebi, "Bu dosyaya ilişkin bir ara karar beklerken son sözümüzü dahi sormadan karar verdi. Bu karar ifade özgürlüğüne dönük ağır bir ihlal olduğunu düşünüyoruz. Nitekim buna benzer birçok mevzu AİHM Türkiye'yi mahkûm etmiştir. Bu duruşmanın 7'inci celsesiydi, her duruşmada da müvekkil ısrarla SEGBİS ile katılmayacağını beyan etti. 7 duruşma boyunca müşteki tarafından kimse gelmedi. Bu dosyaya katılıp karar talebinde bulunması ve karar verilmesi ayrıca dikkat çekicidir. Verilen kararı hukuka uygun olarak görmüyoruz. Bu birçok uluslararası sözleşmenin ihlalidir. Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bütün hukuki yollara başvuracağız. Karar istinafa götürülecektir. Bu kararın bozulacağını umuyoruz çünkü karar vermek için verilen bir karardır" şeklinde konuştu. (Diyarbakır/MA)

    Cezaevi, Figen Yüksekdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı

    Cezaevi, Figen Yüksekdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı

    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi

    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi

    Figen Yüksekdağ'a verilen hapis cezası onandı

    Figen Yüksekdağ'a verilen hapis cezası onandı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Lüleburgaz'da krize ve yoksulluğa karşı yapılacak miting yasaklandı
    SONRAKİ HABER

    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Cumhur ittifakı, ‘beka’ ve inandırıcılığını yitirmenin kıskacında

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürdistan hayaleti!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "Güvenli bölge" ve seçimler...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Köylülüğe ağıt

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Ceyhun Atuf Kansu

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Kar tatili
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Satranç
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?
    İstanbul'da yol ve duvar çökmeleri | Bu çökmeler neden yaşanıyor?

    Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz'da yol, duvar çökmeleri ile toprak kayması yaşandı. İMO İstanbul Şube Başkanı Suna: Mühendisliği önemsizleştirmenin sonu.

    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir
    Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı semt pazarında esnaf, işçi ve emekçilerle görüştü.

    Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor
    Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor

    Kepez Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde “Kepez’de Kadın Olmak” adıyla düzenleyeceği panelin tüm konuşmacıları erkek.

    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı
    AP Hukuki İşler Komitesi telif hakları kuralları tasarısını onayladı

    AP Hukuki İşler Komitesi, telif hakları kurallarının değiştirilmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı
    Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı

    Tuzla'daki ağır kokuyla ilgili yapılan ilk ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin yüksek çıktığı belirtildi.

    Geçtiğimiz gün yakalanan sanık Reyhanlı Katliamı davasında ifade verdi
    Geçtiğimiz gün yakalanan sanık Reyhanlı Katliamı davasında ifade verdi

    53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı Katliamı davasına bugün devam edildi. Duruşmada sanık Yusuf Nazik hazır bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti
    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti. Zarif, istifa gerekçesini "Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak" olarak açıkladı

    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesi için Vietnam’a geldi
    ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesi için Vietnam’a geldi

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
    Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"
    Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"
    Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı
    Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 23'üncü hafta, derbiyle kapandı: Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
    Süper Lig'de 23'üncü hafta, derbiyle kapandı: Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz
    Metin Feyzioğlu: "Hepimiz Ermeniyiz" diyenlere inat hepimiz Türküz

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Hocalı Katliamı'nı soykırım olarak niteledi; "'Hepimiz Ermeniyiz' diyenlere inat bugün hepimiz Türküz" dedi.

    Ümit Karan’a cinsel saldırı davasında zorla getirme kararı
    Ümit Karan’a cinsel saldırı davasında zorla getirme kararı

    Eski futbolcu Ümit Karan, cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı
    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

    Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen Genel-İş üyesi işçilerin iş bırakma eylemi devam ediyor.

    Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı
    Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakının kazanmaması durumunda toplumsal buhran yaşanacağını iddia etti.

    CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek
    CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının devam ettiği sırada toplantıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak
    Brexit için "anlaşmasız ayrılık" ve "erteleme" seçenekleri sunulacak

    Theresa May, Brexit'in parlamentoda reddedilmesi halinde "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit’in ertelenmesi" seçeneklerini sunacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti
    YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti

    YSK, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının kabul edilmemesine ilişkin itirazını reddetti.

    Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti
    Cezayirli öğrenciler Cumhurbaşkanı Buteflika'yı protesto etti

    Cezayir’de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını düzenlediği eylemle protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır’da iş sırasında bekleyenler: Bu da mı varlık kuyruğu?
    Diyarbakır’da iş sırasında bekleyenler: Bu da mı varlık kuyruğu?

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi önünde 387 kişilik işe başvuru için her gün uzun kuyruklar oluşuyor.

    Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza
    Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaretten" 1 yıl 6 ay ceza

    HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor
    Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, seçim çalışmaları kapsamında işçi emekçilere ev ziyaretlerinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman adaylığı ikinci kez reddedildi
    HDP'li Sabri Özdemir'in Batman adaylığı ikinci kez reddedildi

    HDP'nin Batman Belediyesi Eş Başkan adayı Sabri Özdemir'in adaylığının reddedilmesine yapılan itiraz da reddedildi.

    Almanyalı ve Türkiyeli sendikacılar: Dayanışmayla sınırları aşacağız
    Almanyalı ve Türkiyeli sendikacılar: Dayanışmayla sınırları aşacağız

    Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Alman Gıda İşçileri Sendikası Yürütme Kurulu ile Neuss şehrinde görüştü.

    "Çermik'te devlet yetkilileri AKP adayı için çalışıyor"
    "Çermik'te devlet yetkilileri AKP adayı için çalışıyor"

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel: Çermik’teki devlet yetkilileri AKP adayı için çalışma yürütüyor.

    Meclis, Beştaş’ın Leyla Güven dilekçesine 50 gündür yanıt vermedi
    Meclis, Beştaş’ın Leyla Güven dilekçesine 50 gündür yanıt vermedi

    HDP'li Meral Danış Beştaş’ın, Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin Meclis İnsan Hakları Komisyonuna verdiği dilekçeye 50 gündür yanıt verilmedi.

    Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücret açlık sınırının altında
    Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücret açlık sınırının altında

    Türk-İş 2019 Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamasını açıkladı. Rapora göre açlık sınırı 2 bin 28 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 609 lira oldu.