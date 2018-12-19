Figen Yüksekdağ'a verilen hapis cezası onandı
HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a Deutsche Welle gazetesinde yer alan röportajı nedeniyle verilen hapis cezası onandı.
Fotoğraf: DHA
Halkların Demokratik Partisinin (HDP) önceki Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
Mezopotamya Haber Ajansının haberine göre, Yüksekdağ’a Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verilen 1 yıl 6 ay ceza Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi tarafından onandı.
Yüksekdağ'ın Deutsche Welle gazetesine 2015 yılında verdiği röportaj 2 yıl sonra 6 Haziran 2017 tarihinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava konusu edilmişti. (HABER MERKEZİ)
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