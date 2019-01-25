Cezaevi, Figen Yüksekdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı
Kandıra F Tipi Cezaevi yönetimi, HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Fotoğraf: @HDPgenelmerkezi/Twitter
Kandıra F Tipi Cezaevi yönetimi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kongresi'nde telefonla bağlanarak konuşma yapmıştı.
HDP’den yapılan açıklamada "HDK Kongresi’ne telefonla bağlanan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ hakkında cezaevi yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatılmış" denildi. Açıklamada ayrıca “Ne yaparsanız yapın rehin tutulan siyasetçilerin sesini kısamazsınız” ifadeleri kullanıldı.
HDK Kongresi’ne telefonla bağlanan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ hakkında cezaevi yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatılmış. Ne yaparsanız yapın rehin tutulan siyasetçilerin sesini kısamazsınız! pic.twitter.com/2Q6UHlJ6QM— HDP (@HDPgenelmerkezi) 25 Ocak 2019
(HABER MERKEZİ)