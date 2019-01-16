Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tahliye edilmedi. Mahkeme, Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebini de reddetti. Yüksekdağ, “Biz bildiğimiz meşru ve demokratik yoldan halkımızla birlikte hem içerde hem dışarıda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı ve Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması savcının mütalaasını sunmasıyla devam etti. Savcı mütalaasında, Yüksekdağ ve avukatlarının reddi hakim talebinin reddedilmesini ve Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaa ardından karar veren mahkeme heyeti, reddi hakim talebini soyut ve gerekçesiz olduğu gerekçesiyle reddetti. Heyet, Yüksekdağ’ın katalog suçlardan yargılandığı ve istenen cezanın alt ve üst sınırına adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz olacağını belirterek, tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı, 11 Mart tarihine erteledi.

"TARAFSIZ OLMADIĞINIZI DÜNYAYA İLAN ETTİNİZ"

Yüksekdağ, reddi hakim taleplerinin reddedilmesine bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi. Yüksekdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Verdiğiniz bu kararla benim mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı yönündeki iddialarımı kanıtlamış oldunuz. Bir bütün olarak dünyaya tarafsız olmadığınızı ilan etmiş oldunuz. Ortada katledilmiş bir hukuk var. Siz bir taraf olduğunuzu göstermiş oldunuz. Ama biz halkımızla beraber bildiğimiz, meşru, demokratik yolda hem içerde hem dışarıda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Karara ilişkin avukatların sözlü itirazlarına izin vermeyen mahkeme heyeti ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. (Ankara/MA)

Figen Yüksekdağ yine tahliye edilmedi

Figen Yüksekdağ'a verilen hapis cezası onandı