Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücret açlık sınırının altında

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 28 TL olduğunu açıkladı. Türk-İş tarafından “şubat 2019 açlık ve yoksulluk sınırı” raporu açıklandı. Rapora göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 29 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 609 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti tutarı aylık net 2 bin 478 TL olarak hesaplandı.

GIDA FİYATLARI DÜŞMÜYOR!

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1 ve 12 aylık yüzde 23.97 oranında arttı. Ücretli çalışanlar ile dar ve sabit gelirli kesimlerin aylık harcamaları içinde önemli ağırlığı olan gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. “Özellikle sebzede görülen fiyat artışları ‘tanzim satışları’ ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi” denilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “Çoğu markette sürdürülen ‘enflasyonla topyekün mücadele’ kampanyasının olumlu etkisi ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı. Son bir ayda mutfak harcaması 20 TL artış gösterirken, yılın ilk iki ayı itibariyle mutfağa gelen ek gıda harcaması tutarı 88 TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre artış 392 TL’ye ulaştı. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı son bir ayda 66 TL artarken geçen yıla göre ek harcama gereği 1278 TL oldu.” (İstanbul/EVRENSEL)

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