Patronların dediği oldu: 2019'da asgari ücret net 2 bin 20 lira

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak ve 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücreti 2 bin 20 lira olarak belirledi.

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kararın oy birliği ile alındığını belirtti.

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrası "Bizim bir eşiğimiz vardı 2 bin lirayı aşma eşiğimiz. İnsanca yaşamayı sağlayacak ücret istedik. Bu arada da başımıza gelmeyen kalmadı. Biz asgari ücret talebini iletirken, 'Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor' dediler. Ne yapacağım ya, plaja mı davet edeceğim? Problemim olduğu zaman, sıkıntım olduğu zaman bunları anlatacağım, yasalar çerçevesinde kırmadan dökmeden. Emeği olan herkese, cumhurbaşkanına, bakana, işveren temsilcilerine, komisyondaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ücret mi değil ama kabul edilebilir bir ücret. Muhatabı fakir fukara, belki yüzde yüz mutlu etmedik bu kararla ama yüzde 80 mutlu ettik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, “2 bin 20 lira olarak açıklandı ve bu bizim açımızdan düşük bir rakam. Biz DİSK olarak asgari ücretin bir geçim ücreti olabilmesi için 2 bin 800 TL olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretin enflasyon ve milli gelir karşısındaki kaybının karşılanmasını talep ediyoruz. 2019 yılıyla birlikte içerisine girilen kriz koşulları düşünüldüğünde 2 bin 20 rakamı, 2019 yılı boyunca işçilerin, emekçilerin, bizlerin çalışma ve yaşam koşulları açısından yeterli bir rakam değil. Enflasyon oranında artış söz konusu ama sadece enflasyon değil bizim için önemli olan asgari ücretin alım gücüdür ve milli gelirden aldığı paydır. Açlık sınırının bin 900 lira olduğu, yoksulluk sınırının 6 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede 2 bin 20 lirayı yeterli bulmak mümkün değil” dedi.

Belirlenecek yeni ücret 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, 2019’da yapılacak toplusözleşmeler için de belirleyici olacak. Asgari ücret halen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile birlikte 1603 lira olarak uygulanıyor.

Komisyon toplantılarına bu yıl ilk kez asgari ücretli bir işçi de katılıyor.

Dünyada en yüksek asgari ücret ise yıllık 28 bin 768 dolar ile Avustralya’da uygulanıyor. (HABER MERKEZİ)

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