Asgari ücretli açıklanan rakamla hayatına yeni bir şey katabilecek mi?

Asgari ücret açlık sınırında kaldı. 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret 2019'da net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Açıklanan rakamı, ekonomik krizle birlikte işçi ve emekçilerin yüz yüze kaldığı yoksullaşmayı ve ekonomik krizin emekçilere yansımasına karşı mücadeleyi DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la Gündem Özel'de konuştuk. Arslan'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bazı bölümler şunlar:

"Toplamda yapılan zam oranı yüzdelik olarak baktığınızda memnuniyet algısı var. Ama bu ücretin temel ihtiyaçlara yetip yetmeyeceği ayrı mesele.

İşçiler bugüne kadar sürekli kötünün iyisine razı edilmeye çalışıldı.

Zam oranı geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz yüksek olduğundan olumlu gibi gösteriliyor. Ancak bu rakam şartların dayattığı bir mecburiyet.

Açlık ve yoksulluk sınırlarına baktığımızda asgari ücretin açlık sınırına denk düştüğünü görüyoruz. ‘Rakam yeterli mi?’ meselesine buradan bakmak lazım.

Asgari ücret hesaplanırken dolar ya da başka ülkeler karşılaştırmasını çok doğru bulmuyoruz. İşçinin içinde bulunduğu durum asgari ücreti tespit açısından yeterli değil mi?

Asgari ücretin tespit ediliş şekli bir kere yanlış. Komisyonda tüm sendika ve konfederasyonlar yer almalı ve işçinin ailesi de hesaba dahil edilmeli.

Ülkemizdeki gerçeklik asgari ücretle bir tek işçinin değil, 4 kişilik ailenin geçindiğini gösteriyor.

İşçinin kafasında asgari ücretle insanca yaşanacak bir düzey yok. İşçi sadece daha çok borçlanmama derdinde. İşçinin yaşamı bu kadar sınırlandırılmış durumda.

İşçilere insanca bir yaşam için ücret ne kadar olmalı diye sorduğumuzda 3 bin liranın altında bir rakam çıkmıyor.

Et artık işçi için lüks. Geçen yılki asgari ücretle yaklaşık 42 kilogram et alan bir işçi bu yıl 28 kilogram et alabilecek.

İşçinin tatilden anladığı artık izin günlerini memleketinde geçirmek oldu. Ailesiyle özlediği şeyleri yapmak değil mesela.

İşçilerin sigortalı bir iş bulup güvenceli çalışmaktan başka bir hayali kalmadı artık.

Kıdem tazminatı temel üç noktada işçinin güvencesidir. Kalkarsa iş güvencesi biter, örgütlenme problemleri yaşayacak, gelecek hayali bitecek.

Krizin en saf halini işçiler ekonomik ilişkilerinde hissediyor. 2019 asgari ücret zammı 2018’deki tüketim mallarına gelen zamlarıyla eridi bile. 2019’da gelecek zamlar ve temmuzda vergi dilimi artışı cabası...

Bizim için standart şu: Asgari ücretli gelen zamla hayatına olumlu yeni bir şey katabiliyor mu?

Asgari ücret zamları patronları ve siyasi temsilcilerini sevindirdi. Belirlenen rakam yoksulluk sınırına yaklaşmıyor bile.

Bugün nasıl patronlar örgütlü hareket edebiliyorlarsa, işçilerin de ortak mücadele etmesi gerekiyor.

İstanbul Sendika Şubeleri Platformu Girişimi olarak işçi sınıfına dönük saldırılara karşı ortak bir şey yapabilmenin derdini taşıyoruz.

İstanbul Sendika Şubeleri Platformu Girişimi özel bir çaba sonucu değil, bugünün ihtiyaçları sonucundaki sorumluluk olarak bir araya geldi.

İstanbul Sendika Şubeleri Platformu Girişimi olarak gerçekçi olmak istiyoruz. Daha genişleyerek emek alanındaki tüm sorunlara müdahale etmek istiyoruz.

İstanbul Sendika Şubeleri Platformu Girişimine kimse itiraz etmiyor ancak somut olarak alanda bir araya gelmemiz gerekiyor. İşçilerin de bunu istediğini görüyoruz." (EVRENSEL WEB TV)

