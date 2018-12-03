DÄ°SK: Asgari Ã¼cret net 2800 lira olmalÄ±dÄ±r

DÄ°SK â€˜YaÅŸanabilir Ã¼cret yaÅŸanabilir memleket iÃ§in asgari Ã¼cret net 2800 lira olmalÄ±dÄ±râ€™ dedi.

Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK) 2019 asgari ücreti için tespitlerini ve taleplerini açÄ±kladÄ±. DÄ°SK Yönetim Kurulu adÄ±na Genel BaÅŸkan Arzu ÇerkezoÄŸlu açÄ±klama yaptÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

‘ASGARÄ° ÜCRET ON MÄ°LYONLARIN DERDÄ°DÄ°R’

“Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla iÅŸçinin ve onlarÄ±n ailelerinin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± ilgilendiren çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n en temel konularÄ±ndan biridir” vurgusunu yapan ÇerkezoÄŸlu, “Asgari ücret on milyonlarÄ±n derdidir” dedi.

AçÄ±klamada, on milyona yakÄ±n iÅŸçinin ya asgari ücretin altÄ±nda ya da asgari ücrete çok yakÄ±n bir ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik ödeneklerinden, emekli aylÄ±klarÄ±na kadar pek çok ödemenin asgari ücret düzeyinden etkilendiÄŸi vurgulandÄ±.

‘KAPÄ°TALÄ°ZMÄ°N HER KRÄ°ZÄ°NÄ°N FATURASINI Ä°ÅžÇÄ°LERE KESÄ°YOR’

Genel BaÅŸkan ÇerkezoÄŸlu, “2019 yÄ±lÄ± Asgari Ücreti ülkemizin içinde bulunduÄŸu aÄŸÄ±r ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Geçen yÄ±lÄ±n asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karÅŸÄ±sÄ±nda erimiÅŸtir. 2019 asgari ücreti iÅŸçilerin kriz karÅŸÄ±sÄ±nda korunmasÄ± için hayati öneme sahiptir. Kapitalizmin her krizinin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere keserek, sermayeyi kurtarmaya yönelik neoliberal politikalar iÅŸçilere ve memlekete zarar vermiÅŸtir” dedi.

‘ASGARÄ° ÜCRET ÜLKEMÄ°ZÄ°N EN BÜYÜK, EN KAPSAMLI MÜCADELE SÜRECÄ°’

“Asgari ücret pazarlÄ±ÄŸÄ± sÄ±radan bir pazarlÄ±k deÄŸildir” diyen ÇerkezoÄŸlu, “Ülkemizin en büyük, en kapsamlÄ± mücadele sürecidir. Asgari ücret etrafÄ±ndaki mücadele toplumsal, hukuksal ve bilimsel boyutlarÄ± olan çok yönlü bir süreçtir” vurgusu yaptÄ±.

‘YILLARDIR ASGARÄ° ÜCRET, YÖNETMELÄ°ÄžE AYKIRI BÄ°ÇÄ°MDE DÜÅžÜK BELÄ°RLENMEKTE’

Arzu ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ülkemizde asgari ücretin tespitinde uluslararasÄ± standartlara uyulmamakta, BM, ILO ve Avrupa Konseyi ilkeleri dikkate alÄ±nmamaktadÄ±r. UluslararasÄ± normlara göre iÅŸçinin sadece kendisinin deÄŸil ailesinin de (hane halkÄ±nÄ±n) asgari ücret tespitinde hesaba katÄ±lmasÄ± gerekir. Ülkemizdeki Asgari Ücret Tespit YönetmeliÄŸi'nde yer alan tanÄ±mda ise iÅŸçinin ailesi asgari ücretin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Ülkemizdeki asgari ücret tespiti sadece uluslararasÄ± normlara deÄŸil, Asgari Ücret Tespit YönetmeliÄŸine de aykÄ±rÄ±dÄ±r. Sadece son sene deÄŸil, yÄ±llardÄ±r asgari ücret, Asgari Ücret YönetmeliÄŸine aykÄ±rÄ± biçimde düÅŸük belirlenmektedir.”

CUMHURBAÅžKANIN MAAÅžI ASGARÄ° ÜCRETÄ°N 25,4 KATI

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, DÄ°SK-AR'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "2019 Asgari Ücret GerçeÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± rapor sunuldu.

Raporda ÅŸunlar yer aldÄ±:

OECD verilerine göre asgari ücretin satÄ±n alma gücü açÄ±sÄ±ndan Türkiye, OECD ülkeleri içinde 18. sÄ±rada yer almaktadÄ±r.

Türkiye'de cumhurbaÅŸkanÄ±n maaÅŸÄ± asgari ücretin 25,4 katÄ±dÄ±r. Türkiye bu oran ile OECD içinde asgari ücrete göre en yüksek cumhurbaÅŸkanÄ±/baÅŸbakan maaÅŸÄ±nÄ±n olduÄŸu 4. ülkedir.

2000 YILINDAN BU YANA Ä°ÅžÇÄ° KANADI 13 KEZ ASGARÄ° ÜCRETE Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

2000-2017 arasÄ±nda 18 kez yapÄ±lan asgari ücret görüÅŸmelerinin sadece üçünde taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸçi tarafÄ± 13 kez saptanan asgari ücrete itiraz etmiÅŸ ve bu yÄ±llara iliÅŸkin asgari ücret düzeyi hükümet ve iÅŸveren kesiminin oylarÄ±yla belirlenmiÅŸtir. Ä°ÅŸveren kanadÄ± 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana sadece iki kez, buna karÅŸÄ±lÄ±k iÅŸçi kanadÄ± ise 13 kez asgari ücrete itiraz etti.

ASGARÄ° ÜCRET 2018 ARALIK AYI Ä°TÄ°BARÄ°YLE 302 DOLARA GERÄ°LEDÄ°

Asgari ücret son yÄ±llarda enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda da erimektedir. Asgari ücrette son iki yÄ±la baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda reel kayÄ±p (alÄ±m gücü kaybÄ±) yüzde 12'in üzerinde gerçekleÅŸmiÅŸtir.Asgari ücret döviz karÅŸÄ±sÄ±nda da ciddi bir erimeyle yüz yüzedir. 2008 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda aylÄ±k 414 ABD dolarÄ± olan asgari ücret 2018 AralÄ±k ayÄ± itibariyle 302 dolara gerilemiÅŸtir. Türkiye dolar açÄ±sÄ±ndan ucuz iÅŸgücü cennetine dönüÅŸmektedir.

ASGARÄ° ÜCRET ÜLKE EKONOMÄ°SÄ°NÄ°N BÜYÜMESÄ°NÄ°N GERÄ°SÄ°NDE KALDI

AyrÄ±ca Asgari ücret milli gelir artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, yani ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Son 20 yÄ±lda reel asgari ücret, kiÅŸi baÅŸÄ±na reel milli gelire göre yüzde 20 oranÄ±nda gerilemiÅŸtir, yani iÅŸçiler aleyhine eÅŸitsizlik büyümüÅŸtür.

ASGARÄ° ÜCRET ALTI ÜCRET ALAN KADINLARIN ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu "cinsiyet” nedeniyle iÅŸverenin iÅŸçilere eÅŸit davranmakla yükümlü olduÄŸunu düzenlenmesine raÄŸmen uygulamada ülkemiz ücret eÅŸitliÄŸi ilkesinden oldukça uzaktÄ±r. KadÄ±nlarÄ±n daha yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sektörlerde, kadÄ±nlar erkeklerden daha az kazanmaktadÄ±r. Asgari ücret altÄ± ücret alan kadÄ±nlarÄ±n oranÄ± erkeklerden fazladÄ±r.2018 itibariyle AGÄ° hariç asgari ücret 1603 TL deÄŸil aslÄ±nda 1451 TL'dir.

DÄ°SK 2019 Asgari Ücretine dair taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

â– Kriz koÅŸullarÄ±nda asgari ücretin geçim koÅŸullarÄ±na uygun artmasÄ± hem iÅŸçiler hem ülke için yararlÄ±dÄ±r. Asgari ücret geçim ücret olmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret hesabÄ±nda uluslararasÄ± standartlara uyulmalÄ± ve iÅŸçinin ailesi de dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret tespitine iliÅŸkin 131 SayÄ±lÄ± ILO SözleÅŸmesi onaylanmalÄ±, Avrupa Sosyal ÅžartÄ±'na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücretin tespitinde bütün iÅŸçi konfederasyonlarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ± saÄŸlanmalÄ±, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlÄ±kla belirlenmeli ve uyuÅŸmazlÄ±k durumunda toplu eylem hakkÄ±nÄ± da içermelidir.

â– Ä°ÅŸçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret tespitinde geçim koÅŸullarÄ± ve milli gelir artÄ±ÅŸÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

â– Asgari ücret yÄ±llÄ±k olarak hesaplanmalÄ±, tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 13:26

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