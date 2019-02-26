CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü

CHP tarafından Bodrum'da aday gösterilen eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ın adaylığına AKP tarafından yapılan itirazlar kabul edildi. İtirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu Saruhan’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti. CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği bildirildi.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı Saruhan'ın adaylığının Muğla İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesinin ardından basın açıklaması düzenlemiş, burada konuşan CHP İlçe Başkanı Başkanı Halil Karahan, YSK'nın itirazlarını reddetmesi halinde nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili soruya "Partimiz seçimlere katılacak. Gerekirse Mustafa Saruhan'ın da kampanyada yer alacağı yeni bir adayla devam edeceğiz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan Bodrum olacak" demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu ise Saruhan'ın aday olmasında sakınca olmadığına karar vermişti. Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu. İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını düşürdü.

Büyükşehir Yasası'yla kapatılan Yalıkavak Belde Belediyesi'nin Başkanlığı yaptığı dönemde Mustafa Saruhan'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı, 1 yılın üzerinde hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği ve verilen cezanın kesinleşme tarihinden itibaren 5 yıllık denetim süresinin 22 Şubat 2019'da dolduğu, Saruhan'ın ise adaylık başvurusunu bu tarihten 3 gün önce 19 Şubat'ta yaptığı ifade edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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