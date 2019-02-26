Mersin'de HDP'li Aleddin Erdoğan'ın adaylığı reddedildi

Mersin'de, HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Eş Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından "hakkında adli sicil kaydı olduğu" gerekçesiyle reddedildi.

Erdoğan ile birlikte 4'üncü ve 25'inci sıra meclis üyesi adayı ile 3'üncü sıra yedek meclis üyesinin adaylığı da kabul edilmedi.

Erdoğan ve meclis üyesi adaylar, YSK'ya başvuracaklarını açıkladı.

MERSİN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN TEPKİ

Fotoğraf: Evrensel

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu da 31 Mart yerel seçimleri sürecinde Mersin'de yaşanan antidemokratik uygulamalara ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ülkemizin bir seçim dönemine daha girdiği belirtilen açıklamada "Ne yazık ki yine bir dizi antidemokratik uygulamalara tanık oluyoruz. Bu antidemokratik uygulamalar, ülkemiz genelinde seçimin ne denli adaletli olacağına dair kuşkularımızı da artırmaktadır" denildi.

Platform, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının seçim kuruluna geç verilmesine ve Demokrat Partiden adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesine ilişkin "Seçimin olağan akışı içerisinde bir olaydan ziyade, derin ilişkilerin seçime müdahalesi ve seçime girmeden sonuçların ayarlanması olarak görüyoruz" değerlendirmesi yaptı.

Mersin'deki antidemokratik tek uygulamanın bu olmadığı vurgulanan açıklamada "HDP Akdeniz Belediyesi eş başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında almış olduğu 6 bin TL para cezası gerekçe gösterilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı reddedilmiştir" denildi.

Açıklama, "Mersin Emek ve Demokrasi Platformu olarak halkın iradesinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" çağrısıyla sonlandırıldı. (Mersin/EVRENSEL)

YSK, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz itirazını reddetti